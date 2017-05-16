Киев объявил, что очень хочет наказать Яндекс и ищет, за что

Киев ищет пути для привлечения к ответственности компании "Яндекс" за работу в Крыму, на которую не распространяются санкции ЕС.

С таким заявлением выступил МИД Украины.

"Деятельность компании в Крыму пока не подпадает под действие санкций, но мы работаем в сотрудничестве с европейскими партнерами над возможными способами наказать "Яндекс", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В частности, Киев привлекает Еврокомиссию, которая является "гарантом соблюдения законодательства ЕС".

"ЕК тщательно проверяет каждый случай возможного нарушения санкций, - заявили в украинском МИДе. - Кроме того, поиск способов наказания "Яндекса" ведется и внутри Украины, осуществляется правовой анализ работы компании".

Напомним, что в 2017 году Пётр Порошенко, вводя санкции против России, "зацепил" и технологического гиганта.

Вот, что тогда писала "Правда.ру":

Петр Порошенко ввел новые санкции против России. Правда, пострадало, как всегда, население. Украинцам заблокировали доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Запретили им и "Яндекс". Открывается лишь главная страница поисковика.

Санкции наложили на Mail. Ru Group. Кстати, сайт Mail. ru, разумеется, тоже попал под запрет.

Новость уже активно комментируют в популярных телеграм-каналах:

"Слушайте, ну совсем немного не дотянул. Ему бы запретить все, что сделано с участием российских программистов — вот тогда бы лафа началась. Ни Windows, ни iOS, ни мессенджеров, ни соцсетей, ни софта почти никакого (потому, что наши везде)!".

Пользователи интересуются, не грянет ли в стране "цифровой Майдан, про который так много говорилось — бунт школьников и домохозяйств, у которых отняли смысл жизни?".

Также были продлены санкции, введенные ранее против российских физических и юридических лиц. В расширенный список попали 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.

Читайте на нашем сайте экспертное мнение по этому вопросу: Игорь АШМАНОВ — о том, будет ли на Украине "цифровой майдан" после запрета российских веб-ресурсов.