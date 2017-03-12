Соратника легендарного Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года

В Казахстане суд города Костаная приговорил к 4,5 годам лишения свободы Евгения Щербака — ополченца ДНР, участника боев за Широкино и Дебальцево, служившего в батальоне "Спарта" под командованием Арсения Павлова ("Моторолы").

"Главные политологи Донбасса — это Гиви и Моторола"

Щербак осужден как гражданин Казахстана за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства без признаков наемничества.

Не смог вернуться в батальон

Щербак с января 2017 года жил в Петербурге у своей тети после того, как не смог попасть в ДНР из отпуска.

В сентябре 2018 года Щербак был задержан полицией в Ленинградской области во время проверки документов и помещен под стражу как разыскиваемый в Казахстане за наемничество.

Напомним: Арсен Павлов (позывной "Моторола") — основатель батальона "Спарта", погиб в октябре 2016 года.

Как рассказывала "Правда.Ру", имя его убийцы известно.

Назван убийца "Моторолы"

Задержанный в самопровозглашенной ЛНР военнослужащий ВСУ Иван Деев рассказал, кто убил командира батальона "Спарта" ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола. По его словам, он лично слышал, как другой служащий ВСУ хвастался совершенным преступлением.

"Также могу подтвердить, что когда я находился в Хмельницке в восьмом полку спецназа Украины, в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки (восьмого полка сил специальных операций ВС Украины), хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело", — цитирует Деева РИА "Новости".

Напомним, 16 октября прошлого года стало известно о трагической гибели одного из командиров ополчения Арсена Павлова. Моторола погиб при возвращении домой, в лифте сработало дистанционное взрывное устройство.

Вскоре вероятные убийцы Арсения Павлова выложили короткий видеоролик на YouTube, где люди в масках заявляют, что "ликвидировали известного террориста Моторолу". Затем на камеру они говорят: "Захарченко, Плотницкий, ты следующий" и вскидывают руки в нацистском приветствии.

В Киеве также заявили о гибели Арсена Павлова. Однако брать на себя ответственность за произошедшее власти Украины не спешат и причастность к покушению отрицают. Между тем, ранее в Киеве уже сообщали о якобы гибели Моторолы. Об этом, в частности, заявлял в феврале 2015 года руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Задержанные в Луганске украинские диверсанты продолжают давать показания. Они уже признались, что участвовали в убийстве главы управления Народной милиции Олега Анащенко по приказу СБУ. При этом в одной папке с материалами об Анащенко лежали дела семи командиров ополчения Донбасса, среди которых был и командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

Напомним, командир подразделения "Сомали" вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта. Комбат "Сомали" полковник Михаил Толстых стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко пообещал отомстить за смерть Гиви.

Ранее будущее батальона без командира ополчения "Правде.Ру" прокомментировал руководитель Фонда помощи Новороссии "Своих не бросают!" Глеб Корнилов.

"Я уверен: батальон сохранится, потому что комбат без своих бойцов, по сути, ничто. Как говорится, короля делает свита — то же самое и на войне. То есть Моторола никогда не был бы таким полководцем без своих бравых ребят. Он сам всегда об этом говорил, никогда об этом не забывал — и то же самое Гиви. Так что, конечно, батальон сохранится. Я уверен, что Гиви, будучи достаточно умным человеком, оставил после себя достойную смену — как это сделал, например, Моторола. Я знаю Воху и знаю, что он с Моторолой был с первых дней. Они не были раньше знакомы, познакомились на донбасской войне — и, видимо, Моторола в нем что-то увидел, разглядел и сразу же взял под свое крыло, под опеку, готовил себе смену. То есть такие люди как Гиви, Моторола, Мозговой прекрасно понимают, что это война, что они могут в любой момент погибнуть — и просто готовят себе смену. Я просто не знаю, кто у Гиви был его заместителем, но я уверен, что там тоже есть очень достойный человек, который сможет поднять упавшее знамя", — отметил эксперт "Правды.Ру".

Действительно, после этого интервью "Правда.Ру" писала, что на место убитого Михаила Толстых (Гиви) заступил Егор Волчков, позывной "Сынок". Теперь он возглавляет известный батальон вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики "Сомали".