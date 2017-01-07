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Прозрение японцев: нам никогда не вернуть Курилы!

Пользователи японского сервиса Yahoo News Japan прокомментировали сюжет телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане, одном из островов Южных Курил.

Прозрение японцев: нам никогда не вернуть Курилы!

В материале говорилось, что хозяйственное освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу, создаваемую в рамках инфраструктурной программы "План развития Курильского архипелага", планируется достроить уже в 2021 году.

"Когда-то Синдзо Абэ обещал "лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией". И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение "россиизации" "северных территорий"", — говорится в сюжете.

Японские читатели возмутились подобным ходом вещей.

"Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть", -написал tkz.

"До России голос Японии не доходит. А жаль!" — посетовал yus.

"Вы понимаете, что "северные территории" не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны!" — вопрошает nanigeni.

"У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова!" — прозрел h13.

Справедливости ради стоит напомнить японцам, что они рано начали упрекать недавно ушедшего в отставку премьер-министра за "бездействие" по поводу Курил.

Он же, как рассказывала "Правда.Ру", предупреждал, что времени на переговоры может потребоваться значительно больше…

Синдзо Абэ: У Японии есть еще 30 лет на спор о Курилах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продолжение переговоров с Россией для решения территориального вопроса. С соответствующим заявлением он выступил на встрече со своими сторонниками в префектуре Ямагути, где 15 декабря прошлого года прошел первый день визита президента РФ Владимира Путина.

"По (территориальному вопросу) не было прогресса 70 лет. Если не вести переговоры, то скоро будет 100 лет, и (вопрос) станет историей", — привело его слова агентство Kyodo.

Как напоминает ТАСС, Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Японией. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году была подписана двусторонняя Совместная декларация, которая прекратила состояние войны между двумя государствами, восстановила между ними дипломатические и прочие отношения. Но вопрос о границе в районе Курил тогда урегулировать не удалось. В то же время в декларации Советский Союз выразил готовность в качестве жеста доброй воли передать Японии Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

Россия и Япония по итогам встречи в Токио между лидерами двух стран 16-17 декабря решили наладить на Южных Курилах "совместную хозяйственную деятельность". "На наш взгляд, нужно прекратить "исторический пинг-понг" по этим территориям. Нужно, в конце концов, как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования. Эти острова вполне, если будем реализовывать планы господина премьер-министра, могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а наоборот, это будет нечто объединяющее и Россию, и Японию", — заявил Владимир Путин.

Два японских банка заключили соглашения с "Газпромом" о предоставлении кредита. Россия и Япония подтвердили взаимный интерес к стратегически важному и дорогостоящему (почти в шесть миллиардов долларов) проекту строительства газопровода Сахалин-Хоккайдо.

"Мы подписали договор о создании совместного фонда с "Джейбик", это японский Банк международного развития, в размере одного миллиарда долларов, и этот фонд позволит привлечь до десяти миллиардов долларов японских инвестиций в Россию за счет того, что с этим фондом будут инвестировать японские компании и банки", — сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Не значит ли это, что Япония фактически признала принадлежность островов России? Кому будут платить налоги японские предприятия? Чем вызвана критика со стороны либералов и "патриотов" в адрес Путина? И не обманывается ли в своих ожиданиях японский премьер-министр Абэ? Об "островах раздора" в прямом эфире Pravda. Ru рассказал Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

— Я бы разделил итоги встречи, как и саму встречу, и подготовку к ней на две стороны. Одна сторона — экономическая, другая — политическая. Вообще эти две стороны японцы всегда объединяли. Они считают, что четыре острова Южных Курил находятся во владении России незаконно, апеллируя к тому, что Советский Союз под конец вступил в войну и отобрал их у Японии.

Весь послевоенный период эта проблема остро стоит в наших отношениях, в основном усилиями японской стороны.

Сложные были перипетии переговоров с Японией. Никита Сергеевич Хрущев считал себя крупным деятелем и знатоком не только в партийном строительстве, в промышленном, сельском хозяйстве, но и в дипломатии. И он вызвал наших переговорщиков и дал указание: пообещать Японии два острова — Хабомаи и Шикотан. Он наделся, что тем самым удастся оттащить Японию от Соединенных Штатов.

В результате 1956-м году был подписан не мирный договор, а только совместная декларация. Потому что мы до конца не сошлись в позиции. Япония настаивала на четырех островах. В этой декларации было написано, что Советский Союз, идя навстречу Японии, в качестве жеста доброй воли готов передать два острова, но только после подписания мирного договора.

Продолжение этого очень содержательного интервью читайте в материале Pravda. Ru Южные Курилы: Кому достанутся "острова раздора"

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