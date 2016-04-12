Гаагский суд обязал РФ выплатить $50 миллиардов экс-акционером ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги вынес решение, согласно которому Россия должна выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

Россия не будет платить за "ЮКОС"?

Ранее аналогичное решение принял арбитражный суд, однако позже оно было отменено окружным судом Гааги. Теперь и это решение было также отменено.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о решении французского суда по делу ЮКОСа

Французский суд признал неправомерность ареста активов "Роскосмоса" и ФГУП "Космической связи", инициированного бывшими акцион﻿ерами ЮКОСа.

Как сообщил директор по коммуникациям "Роскосмоса" Игорь Буренков, детали судебного разбирательства будут представлены позже.

"Мы суд по этому делу выиграли... Они признали, что наши доводы правильные, и не надо арестовывать счета", - сказал Игорь Буренков.

Он выразил сомнение, что этот инцидент будет последним в ряду участившихся атак на российские активы. Однако Россия сейчас готова защищать свои интересы где бы то ни было.

В понедельник СМИ сообщали об аресте активов двух российских компаний общей суммой около 700 млн долларов. На тот момент представители французских компаний Arianespace и Eutelsat предпочли не комментировать свои несостоявшиеся денежные переводы на счета российских компаний. С нашей стороны также наблюдалось интригующее молчание. Дмитрий Песков, в частности, заявил, что данная информация требовала тщательной проверки, прежде, чем делать какие-либо выводы.

В то же время глава "Роскосмоса" Игорь Комаров, выразил надежду на "положительный результат судебных разбирательств".

Ранее "Правда.Ру" писала о мошеннических схемах приватизации ЮКОСа, о необоснованности 50 миллиардных претензий его бывших акционеров и о "феноменальной совести" господина Ходорковского, который считает, что Россия не в состоянии защищать свои интересы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня