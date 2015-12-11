Депутат Рады избит в прямом эфире ток-шоу

Бывший Верховной Рады Украины Олег Барна устроил драку с нардепом от фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком в эфире ток-шоу "Политика без правил" на телеканале "ПравдаТут".

Приглашённые гости поспорили о запуске на Украине рынка земли, точнее, о его целесообразности.

Быстро исчерпав аргументы, политики начали обмениваться оскорблениями.

В ходе перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству телеведущих, при этом после потасовки на лице парламентария от "Слуги народа" осталась гематома.

К слову, ранее привычка вместо аргументов использовать силу стоила Олегу Барне места в рядах "Блока Петра Порошенко":

в 2015 году он, будучи депутатом Рады, попытался вынести на руках с трибуны занимавшего тогда пост премьер-министра Арсения Яценюка, из-за чего в сессионном зале украинского парламента возникла потасовка.

Депутат Рады избит в прямом эфире ток-шоу

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Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру"

Мария Захарова: Гибридную войну на Украине ведут гибриды

Облетевшее весь интернет фото из украинской Рады, на котором премьер-министр Яценюк пытается, не упуская букета, удержаться за трибуну, пока его от нее "выносят", прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наглядный пример гибридной войны на Украине. Гибриды перед вами", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Сама драка произошла сегодня в парламенте Украины во время выступления Арсения Яценюка, который заявил, что правительство было сформировано в результате создания коалиции, поэтому "Блок Петра Порошенко" несет ответственность за деятельность своих министров, в частности министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, который был назначен по квоте БПП.

Недовольный спичем премьера депутат от БПП Олег Барна принес на трибуну букет роз, перевязанный траурной лентой, после чего решил оттащить Яценюка от места выступления. Сразу за этим развязалась драка, в которой приняли массовое участие остальные украинские парламентарии.

Спикер Рады Владимир Гройсман намерен инициировать отстранение депутата Олега Барны от пленарных заседаний парламента в связи с этим инцидентом.

"Никто не имеет права на то, что сделал депутат Барна… Я поддерживаю решение Блока Петра Порошенко относительно исключения этого депутата из фракции. И я буду ставить вопрос об отстранении его от участия в заседаниях Верховной рады", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Спикер украинского парламента подчеркнул, что инцидент при участии депутата Барны и премьера "выходит вообще за любые границы".

Надо сказать, что отстаивание свой позиции в кулачном бою, явление для украинского парламента совсем не редкое: то боевой радикал Ляшко с кем-нибудь подерется, то арест Мосийчука вызовет столкновение депутатов. Когда в стране наступают времена, образно говоря, "без хлеба", только и остается, что развлекать электорат подобными "зрелищами".