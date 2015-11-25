74% украинцев заметили, что страна катится в пропасть

Подавляющее большинство украинцев считает, что дела государства идут в неправильном направлении.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация устраивает лишь 10% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

О том, что власти выбрали неправильный курс развития страны заявляют 74% граждан.

Между тем, месяц назад недовольных украинцев было 70%, а тех, кого устраивает ситуация - 18%.

Таким образом, с декабря по январь социальное самочувствие украинцев значительно ухудшилось.

Впрочем, властям Незалежной оптимизма не занимать. Начиная чуть ли не с самого Майдана 2014 года, они внушают, что впереди у страны - светлое будущее.

Вот, к примеру, что писала об этом "Правда.Ру" в 2015 году:

Киев: Мы падаем, но это к лучшему

Киев порадовал украинский народ "утешительными" цифрами — уровень падения ВВП за 10 месяцев текущего года замедлился и составил "всего" 11,8 процентов. И новость эта подается как причина для большой радости. Чему тут радоваться — загадка. Для нормального человека, во всяком случае. Особенно если учесть, что это для украинской экономики еще не дно.

Тернистый путь Украины в ЕС

Видимо, в украинском министерстве экономики и торговли дежурный оптимизм все больше базируется на банальном мазохизме, радости от получения боли и других неприятностей (как, впрочем, и вся нынешняя украинская идеология) — в противном случае вышеописанный факт не поддается никакому логическому объяснению.

Что же послужило причинами такого провала — пардон, "радостных достижений"? Да, в общем, спад как производства, так и торговли — в первую очередь, с Россией. Причем "благословенная Европа", как и предупреждали об этом честные эксперты и политики, не высказала ни малейшего желания "подсластить" Незалежной ее тернистый путь в ЕС.

Так, еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Хан недавно заявил, что европейцы не станут компенсировать дополнительными квотами на украинские продукты потери Незалежной от введенного Россией эмбарго в отношении Украины.

По его словам, ЕС уже предоставили достаточно средств для того, чтобы украинский бизнес подготовился к новым возможностям экспорта и к новым условиям рынка. "Будем говорить откровенно — с самого начала не было секретом, что после введения ЗСТ Россия может принять ответные меры, нравится это нам или нет. Было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому", — подчеркнул Хан.

Собственно говоря, упреки "европейского партнера" в адрес Киева не совсем справедливы. Тамошние "евроинтеграторы" очень даже готовились к самоубийственному прекращению с их стороны прежнего режима торговли с Россией. Даже довели долю товарооборота с ней всего до 12 с лишним процентов — против прежних 30 с хвостиком.

Другое дело, что именно эти действия и стали катализатором нынешнего катастрофического падения ВВП Украины. В самом деле, если падение машиностроительного экспорта в Россию упало в 9,3 раза (а в других местах украинские машины продать сложно), общие потери от сокращения торговли за полгода составили 5 миллиардов, а к концу года могут дойти и до 10 миллиардов долларов.

Украинцы голосуют ногами

Как несложно догадаться, социальные последствия от такой политики не замедлили долго себя ждать. Так, согласно недавнему опросу Headhunter 70 процентов украинцев не видят перспектив у себя дома, 20 процентов готовы уехать хоть сейчас. 40 процентов офисных сотрудников не чувствуют себя в безопасности. Еще треть не могут профессионально самореализоваться.

"Получив предложение работы, которое предусматривает переезд, только каждый одиннадцатый будет категорически против. Более половины согласятся, но при условии, что работодатель предоставит хорошие финансовые и карьерные возможности. Треть примет предложение, если будет возможен переезд всей семьей. Для 30 процентов опрошенных решающим фактором станет компания и должность. Еще четверть будет учитывать уровень жизни в стране, в которую предстоит мигрировать", — отмечается в результатах опроса.

То есть, значительная часть украинских граждан готовы "проголосовать ногами" против курса на евроинтеграцию, сказками о которой их кормят все 24 года незалежности Украины. И это ведь не какие-то там "работяги" и "пролетарии", а представители офисного планктона, того самого "диванного воинства", радовавшегося и "победе революции достоинства", и сожжению "ватников" и "колорадов" в Одессе, и гибели детей на Донбассе под обстрелами украинских карателей. Так сказать, "истинный цвет украинской нации".

Украинские нацисты добрались до свинофермы

Впрочем, на фоне таких достижений несладко приходится не только "гражданским наци", но и "штурмовикам", до зубов обвешанных оружием. Очень показательный факт — боевики одного из самых известных карательных батальонов вынуждены питаться "подножным кормом". А потому недавно "гарнизон" одного их украинских удаленных блок-постов решил наведаться на ближайшую свиноферму.

После того, как попавшийся под руку сторож был "нейтрализован", "патриоты Незалежной" перестреляли всех хрюшек. В лучших традициях волчьей стаи — те тоже режут все стадо, даже если не способны физически съесть все туши.

"Херои" также захватили с собой лишь восемь тел безвременно почивших хавроний — причем, пять из них обменяли по дороге на водку, без нее таким воякам ныне никак. Но три туши обратно на блок-пост "побратимам" довезти все же смогли — и даже получили благодарность от командира. А учиненный разбой пытались объяснить "фермерскими разборками".

Собственно, чем закончится расследование именно этого дела — не столь важно. Скорее всего, бандиты, как обычно, выйдут сухими из воды — надо ж кому-то "единую Украину" защищать.

Но сам факт очень показателен. Если уж даже каратели вынуждены обогащать свой рацион налетами на окрестные фермы — что же говорить о менее важных для "великой европейской державы" сферах, типа промышленности, образования или медицины?

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