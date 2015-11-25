74% украинцев заметили, что страна катится в пропасть

Подавляющее большинство украинцев считает, что дела государства идут в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Между тем, месяц назад недовольных украинцев было 70%, а тех, кого устраивает ситуация - 18%.
Впрочем, властям Незалежной оптимизма не занимать. Начиная чуть ли не с самого Майдана 2014 года, они внушают, что впереди у страны - светлое будущее.
Киев порадовал украинский народ "утешительными" цифрами — уровень падения ВВП за 10 месяцев текущего года замедлился и составил "всего" 11,8 процентов. И новость эта подается как причина для большой радости. Чему тут радоваться — загадка. Для нормального человека, во всяком случае. Особенно если учесть, что это для украинской экономики еще не дно.
Видимо, в украинском министерстве экономики и торговли дежурный оптимизм все больше базируется на банальном мазохизме, радости от получения боли и других неприятностей (как, впрочем, и вся нынешняя украинская идеология) — в противном случае вышеописанный факт не поддается никакому логическому объяснению.
Что же послужило причинами такого провала — пардон, "радостных достижений"? Да, в общем, спад как производства, так и торговли — в первую очередь, с Россией. Причем "благословенная Европа", как и предупреждали об этом честные эксперты и политики, не высказала ни малейшего желания "подсластить" Незалежной ее тернистый путь в ЕС.
Так, еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Хан недавно заявил, что европейцы не станут компенсировать дополнительными квотами на украинские продукты потери Незалежной от введенного Россией эмбарго в отношении Украины.
По его словам, ЕС уже предоставили достаточно средств для того, чтобы украинский бизнес подготовился к новым возможностям экспорта и к новым условиям рынка. "Будем говорить откровенно — с самого начала не было секретом, что после введения ЗСТ Россия может принять ответные меры, нравится это нам или нет. Было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому", — подчеркнул Хан.
Собственно говоря, упреки "европейского партнера" в адрес Киева не совсем справедливы. Тамошние "евроинтеграторы" очень даже готовились к самоубийственному прекращению с их стороны прежнего режима торговли с Россией. Даже довели долю товарооборота с ней всего до 12 с лишним процентов — против прежних 30 с хвостиком.
Другое дело, что именно эти действия и стали катализатором нынешнего катастрофического падения ВВП Украины. В самом деле, если падение машиностроительного экспорта в Россию упало в 9,3 раза (а в других местах украинские машины продать сложно), общие потери от сокращения торговли за полгода составили 5 миллиардов, а к концу года могут дойти и до 10 миллиардов долларов.
Как несложно догадаться, социальные последствия от такой политики не замедлили долго себя ждать. Так, согласно недавнему опросу Headhunter 70 процентов украинцев не видят перспектив у себя дома, 20 процентов готовы уехать хоть сейчас. 40 процентов офисных сотрудников не чувствуют себя в безопасности. Еще треть не могут профессионально самореализоваться.
"Получив предложение работы, которое предусматривает переезд, только каждый одиннадцатый будет категорически против. Более половины согласятся, но при условии, что работодатель предоставит хорошие финансовые и карьерные возможности. Треть примет предложение, если будет возможен переезд всей семьей. Для 30 процентов опрошенных решающим фактором станет компания и должность. Еще четверть будет учитывать уровень жизни в стране, в которую предстоит мигрировать", — отмечается в результатах опроса.
То есть, значительная часть украинских граждан готовы "проголосовать ногами" против курса на евроинтеграцию, сказками о которой их кормят все 24 года незалежности Украины. И это ведь не какие-то там "работяги" и "пролетарии", а представители офисного планктона, того самого "диванного воинства", радовавшегося и "победе революции достоинства", и сожжению "ватников" и "колорадов" в Одессе, и гибели детей на Донбассе под обстрелами украинских карателей. Так сказать, "истинный цвет украинской нации".
Впрочем, на фоне таких достижений несладко приходится не только "гражданским наци", но и "штурмовикам", до зубов обвешанных оружием. Очень показательный факт — боевики одного из самых известных карательных батальонов вынуждены питаться "подножным кормом". А потому недавно "гарнизон" одного их украинских удаленных блок-постов решил наведаться на ближайшую свиноферму.
После того, как попавшийся под руку сторож был "нейтрализован", "патриоты Незалежной" перестреляли всех хрюшек. В лучших традициях волчьей стаи — те тоже режут все стадо, даже если не способны физически съесть все туши.
"Херои" также захватили с собой лишь восемь тел безвременно почивших хавроний — причем, пять из них обменяли по дороге на водку, без нее таким воякам ныне никак. Но три туши обратно на блок-пост "побратимам" довезти все же смогли — и даже получили благодарность от командира. А учиненный разбой пытались объяснить "фермерскими разборками".
Собственно, чем закончится расследование именно этого дела — не столь важно. Скорее всего, бандиты, как обычно, выйдут сухими из воды — надо ж кому-то "единую Украину" защищать.
Но сам факт очень показателен. Если уж даже каратели вынуждены обогащать свой рацион налетами на окрестные фермы — что же говорить о менее важных для "великой европейской державы" сферах, типа промышленности, образования или медицины?
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