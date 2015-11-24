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Источник Правда.Ру

В Иране коронавирусом заболел замминистра здравоохранения

Мир

Заместитель министра здравоохранения Ирана заболел коронавирусом. Об этом журналистам заявил его советник.

По его словам, чиновник прошел тест на определение коронавируса, и тот дал положительный результат. Речь идет об Ирадже Харирчи, который уже был помещен на карантин.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия предоставила Ирану госкредит

В Тегеране подписан проект документа о предоставлении Россией госкредита Ирану в размере 5 миллиардов долларов.

Об этом стороны договорились в ходе визита главы российского государства Владимира Путина в Тегеран, пишет  РИА "Новости".

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов: "Конечно, обсуждалась", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема предоставления кредита в 5 миллиардов долларов в ходе прошедшего визита. 

"Пока документ в отношении самого кредита не подписан, но проект подписали", - добавил первый вице-премьер.

По словам Шувалова, средства пойдут на электрификацию железных дорог и строительство теплоэлектростанций в Иране. Издание напоминает, что ранее первый заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосроутадж сообщал, что иранская сторона согласовала с Россией основные условия предоставления Москвой кредита в 7-8 миллиардов долларов под проекты, реализуемые российскими компаниями. 

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера также прошла встреча президента России Владимира Путина и верховного правителя Ирана Али Хаменеи. За время этой встречи, продолжавшейся более полутора часов, стороны смогли обсудить различные вопросы двухсторонних отношений, в том числе, энергетическое сотрудничество, ситуацию в Сирии, торгово-экономические отношения двух стран.

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Темы иран тест карантин коронавирус ирадж харирчи здравоохранение заместитель министра
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