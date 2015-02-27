Убийство Немцова как повод для новых санкций США. Где логика?

Несколько сенаторов США потребовали от Дональда Трампа ввести персональные санкции против российских чиновников, нарушающих права человека.

По словам инициатора направления в Белый дом соответствующего документа, республиканца Марка Рубио, необходимость санкций вызвана "пятилетием убийства российского политика Бориса Немцова".

Кстати, что именно вызвало вдруг неудовольствие его самого и тех сенаторов, кто идею поддержал, если дело об убийстве раскрыто и виновные сидят в тюрьме — пояснять Рубио посчитал излишним.

Впрочем, кто именно из российских чиновников должен стать "объектом санкций" — он тоже не сказал.

"Надо вводить санкции!" — вот и весь сказ.

Напомним, что Борис Немцов был убит 28 февраля 2015 года. Событие это сразу вызвало шквал версий, слухов, домыслов и политических провокаций.

Вот, что писала в день убийства "Правда.Ру"

Кому выгодно убийство Бориса Немцова?

В Москве на Москворецком мосту четырьмя выстрелами в упор убит бывший губернатор Нижегородской области, бывший вице-премьер, а впоследствии один из лидеров оппозиции Борис Немцов.

Преступник скрылся на автомобиле белого цвета, в столице объявлен план "Перехват".

По сообщениям некоторых СМИ, Немцов был застрелен в то время, когда находился с женщиной 1991 года рождения из Киева. Естественно, что одной из первых версий у многих стало предположение о ревнивом муже какой-либо пассии Немцова.

Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

В любом случае понятно, что следствие по убийству Бориса Немцова будет проводиться особо тщательно: в центре города полно камер видеонаблюдения и зацепки для сотрудников МУРа могут найтись довольно быстро. Тем более, что речь идет об убийстве политика, который собирался участвовать в одной из ближайших протестных акций.

Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

В связи с этим вполне уместно задать вопрос, кому выгодна такая преступная смерть одного из оппозиционных политиков. И здесь первое, на что стоит обратить внимание, это — своеобразный почерк организации подобных преступлений в разных странах мира.

Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

Напомним в первую очередь о самом ярком и кровавом лишении жизни оппозиционера на територии бывшего СССР — об обезглавливании на Украине Георгия Гонгадзе. В сентябре 2000-го это убийство дало мощный стимул для оппозиции обвинять тогдашнее руководство Украины в его организации. Хотя очевидно, что именно украинским властям делать это было абсолютно невыгодно, поскольку настраивало значительную часть населения против них.

Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

За последние две недели аналогичные преступления для взрыва протестных настроений были организованы в Аргентине и Венесуэле.

Особо стоит отметить, что, как по сценарию, происходят они накануне массовых протестных акций против неугодных Вашингтону режимов.

Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

Очевидно, что уже сейчас большинство американских средств массовой информации взрывается заголовками о Владимире Путине и о "методах" расправы с оппозицией. Очевидно, что эта версия будет превалировать на первых полосах европейских изданий. Также очевидно, что о ней завтра начнут говорить и организаторы протестного шествия в московском Марьино.

Кто-то из соратников, вполне возможно, с удовольствием уже потирает руки, понимая, какие политические дивиденды может принести эта жуткая смерть. И вот это — самое страшное в сегодняшних политических реалиях: когда люди думают не о покойном, а о политической выгоде.

В русской традиции всегда существовало правило — не говорить о покойном плохо. "Правда.Ру" всегда придерживалась именно этого правила. Мы надеемся, что преступник будет задержан и понесет суровое наказание…

P.S. Первый комментарий в связи с убийством Бориса Немцова уже дал бывший премьер-министр, а сейчас один из сопредседателей РПР Парнас Михаил Касьянов: "Сейчас каждый оппозиционер нуждается в защите общества", — заявил он. Отметим, что Касьянов сказал вполне ожидаемое в рамках написанного чуть выше. Не граждане России должны быть в безопасности, а именно оппозиционеры… Начинаем "греть руки" на смерти соратника?

P.P.S. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил соболезнования родным и близким Бориса Немцова, убитого в Москве:"Знал его лично: как заместителя Председателя правительства, курирующего ТЭК, как депутата Госдумы третьего созыва. Он являлся депутатом Ярославской облдумы. Это дерзкое преступление, совершенное в центре Москвы. И как депутаты Госдумы мы будем внимательно следить за ходом расследования и не сомневаюсь, что преступники будут найдены и понесут соответствующее наказание", — сказал Неверов.

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