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Источник Правда.Ру

Убийство Немцова как повод для новых санкций США. Где логика?

Мир

Несколько сенаторов США потребовали от Дональда Трампа ввести персональные санкции против российских чиновников, нарушающих права человека.

По словам инициатора направления в Белый дом соответствующего документа, республиканца Марка Рубио, необходимость санкций вызвана "пятилетием убийства российского политика Бориса Немцова".

Кстати, что именно вызвало вдруг неудовольствие его самого и тех сенаторов, кто идею поддержал, если дело об убийстве раскрыто и виновные сидят в тюрьме — пояснять Рубио посчитал излишним.

Впрочем, кто именно из российских чиновников должен стать "объектом санкций" — он тоже не сказал.

"Надо вводить санкции!" — вот и весь сказ.

Напомним, что Борис Немцов был убит 28 февраля 2015 года. Событие это сразу вызвало шквал версий, слухов, домыслов и политических провокаций.

Вот, что писала в день убийства "Правда.Ру"

Кому выгодно убийство Бориса Немцова?

В Москве на Москворецком мосту четырьмя выстрелами в упор убит бывший губернатор Нижегородской области, бывший вице-премьер, а впоследствии один из лидеров оппозиции Борис Немцов.

Преступник скрылся на автомобиле белого цвета, в столице объявлен план "Перехват".

По сообщениям некоторых СМИ, Немцов был застрелен в то время, когда находился с женщиной 1991 года рождения из Киева. Естественно, что одной из первых версий у многих стало предположение о ревнивом муже какой-либо пассии Немцова.

Кому выгодно убийство Бориса Немцова?. убийство Бориса Немцова
Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

В любом случае понятно, что следствие по убийству Бориса Немцова будет проводиться особо тщательно: в центре города полно камер видеонаблюдения и зацепки для сотрудников МУРа могут найтись довольно быстро. Тем более, что речь идет об убийстве политика, который собирался участвовать в одной из ближайших протестных акций.

Кому выгодно убийство Бориса Немцова?. убийство Бориса Немцова
Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

В связи с этим вполне уместно задать вопрос, кому выгодна такая преступная смерть одного из оппозиционных политиков. И здесь первое, на что стоит обратить внимание, это — своеобразный почерк организации подобных преступлений в разных странах мира.

Кому выгодно убийство Бориса Немцова?. убийство Бориса Немцова
Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

Напомним в первую очередь о самом ярком и кровавом лишении жизни оппозиционера на територии бывшего СССР — об обезглавливании на Украине Георгия Гонгадзе. В сентябре 2000-го это убийство дало мощный стимул для оппозиции обвинять тогдашнее руководство Украины в его организации. Хотя очевидно, что именно украинским властям делать это было абсолютно невыгодно, поскольку настраивало значительную часть населения против них.

Кому выгодно убийство Бориса Немцова?. убийство Бориса Немцова
Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

За последние две недели аналогичные преступления для взрыва протестных настроений были организованы в Аргентине и Венесуэле.

Особо стоит отметить, что, как по сценарию, происходят они накануне массовых протестных акций против неугодных Вашингтону режимов.

Кому выгодно убийство Бориса Немцова?. убийство Бориса Немцова
Убийство Бориса Немцова. Источник: АР

Очевидно, что уже сейчас большинство американских средств массовой информации взрывается заголовками о Владимире Путине и о "методах" расправы с оппозицией. Очевидно, что эта версия будет превалировать на первых полосах европейских изданий. Также очевидно, что о ней завтра начнут говорить и организаторы протестного шествия в московском Марьино.

Кто-то из соратников, вполне возможно, с удовольствием уже потирает руки, понимая, какие политические дивиденды может принести эта жуткая смерть. И вот это — самое страшное в сегодняшних политических реалиях: когда люди думают не о покойном, а о политической выгоде.

В русской традиции всегда существовало правило — не говорить о покойном плохо. "Правда.Ру" всегда придерживалась именно этого правила. Мы надеемся, что преступник будет задержан и понесет суровое наказание…

P.S. Первый комментарий в связи с убийством Бориса Немцова уже дал бывший премьер-министр, а сейчас один из сопредседателей РПР Парнас Михаил Касьянов: "Сейчас каждый оппозиционер нуждается в защите общества", — заявил он. Отметим, что Касьянов сказал вполне ожидаемое в рамках написанного чуть выше. Не граждане России должны быть в безопасности, а именно оппозиционеры… Начинаем "греть руки" на смерти соратника?

P.P.S. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил соболезнования родным и близким Бориса Немцова, убитого в Москве:"Знал его лично: как заместителя Председателя правительства, курирующего ТЭК, как депутата Госдумы третьего созыва. Он являлся депутатом Ярославской облдумы. Это дерзкое преступление, совершенное в центре Москвы. И как депутаты Госдумы мы будем внимательно следить за ходом расследования и не сомневаюсь, что преступники будут найдены и понесут соответствующее наказание", — сказал Неверов.

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Темы сша санкции борис немцов нарушение прав человека
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