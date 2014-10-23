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Послом ФРГ в Польше стал сын сотрудника канцелярии Гитлера

Мир » Европа » Восточная Европа

Личность нового посла Германии в Польше Арндта Фрайтага фон Лорингхофена привлекла к себе пристальное внимание не только политиков, но и историков.

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И не потому, что он некоторое время назад служил в посольстве ФРГ в Москве.

Карьера фон Лорингхофена — образец продвижения по линии спецслужб:

  • с 2007 по 2010 год он был заместителем директора Федеральной службы внешней разведки ФРГ (BND),
  • с декабря 2016 года — первым помощником генсека НАТО по разведке и безопасности.

Однако наиболее интересен тот факт, что отец дипломата Бернд фон Лорингхофен в Третьем рейхе был сотрудником, ответственным за подготовку отчетов для самого Адольфа Гитлера.

Фон Лорингхофен-старший был одним из последних, кто видел фюрера в живых 29 апреля 1945 года. Захваченный британской армией 3 мая 1945 года фон Лорингхофен провел 2,5 года в лагере для военнопленных, однако, не будучи обвиненным в военных преступлениях, после репатриации в январе 1948 года поселился в Мюнхене, став издателем.

"Всё же немцы иногда очень хорошо умеют шутить. Дело даже не в том, что он был заместителем главы немецкой разведки, а в октябре 2016 года решением генсека НАТО Йенса Столтенберга был назначен первым в истории альянса главой разведки. А в том, что папа посла в 1945 году готовил отчеты Гитлеру и был в числе тех, кто видел фюрера в его последние минуты. А предок посла являлся великим магистром Тевтонского ордена. Это не звоночек даже, это набат", — высказал мнение российский журналист — полоновед Станислав Стремидловский.

Впрочем, как известно, сын за отца не отвечает. Да и вообще, словом "фашизм" европейских политиков напугать сложно. Достаточно вспомнить давнее предупреждение польского военного, о котором писала "Правда.Ру".

Польский подполковник предупреждает: фашисты — у наших границ

"Я не являюсь русофилом (подчеркиваю, решительно), но тут я прекрасно понимаю Путина, это фашисты. И Путин совершенно прав, с ними надо бороться, потому что Европу из-за них охватит пламя пожара. Это какая-то жестокая шутка истории, что я признаю правоту Путина и русских, но в этой ситуации я не вижу иного выхода", — пишет польский подполковник Кшиштоф М. Гай.

Он указывает, кроме всего прочего, что карательные батальоны, вроде "Азова", не имеют права называться батальонами, так как на самом деле являются просто преступными бандами.

"В данный момент могу сказать однозначно, что в зоне действия того же батальона АЗОВ обнаружены признаки преступной деятельности — военные преступления, совершенные по отношению к гражданскому населению. Если никто не замечает некоторой связи, я скажу только, что УПА делала большие "военные успехи" именно в "борьбе" с гражданским населением", — напоминает Кшиштоф.

О "подвигах" украинских националистов времен Второй мировой войны очень хорошо помнят в Польше: к примеру, дивизия СС "Галичина" воевала в основном с детьми и стариками: из общего числа 65 жертв, 28 — это женщины (43%), 15 — дети (23%). И пусть никто не думает, что остальные 34% — это вооруженные молодые мужчины — во-первых, практически все были не вооружены, во-вторых, часть из них — пожилые люди.

"Когда герои "Галичина" пошли воевать с регулярной армией — успехи закончились, и от дивизии мало что осталось (6% штата).

"И в заключение укажу еще кое-что. У этих людей на головах польские шлемы. Да, польские, хотя и очень похожие на американские. Но это шлемы, произведенные в Польше и вполне легально им предоставленные. Дошло даже до того, что элементы польского обмундирования носят фашистские символы (когда в 50-е годы, рабочие из города Лабенды поняли, что танки Т-34, которые им предстояло собрать, предназначены для ГДР — они отказались работать).

Этого ли хотели наши управляющие? (именно так я их называю, потому что название "политики" им не подходит — чтобы быть политиком, надо иметь соответствующее образование и, прежде всего, разум)", — задается вопросом польский военный на страницах калининградского издания "Новости из Польши".

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