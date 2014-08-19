В Европе зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В Европе зарегистрирована первая смерть от нового типа китайского коронавируса. Речь идет о китайском туристе, который прибыл во Францию в конце января. Об этом сообщило издание BFMTV.

Лихорадка Эбола угрожает миру?

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Испании обнаружили зараженного Эболой туриста.

Испанские СМИ сообщают о новом случае госпитализации человека с подозрением на Эболу. У мужчины, несколько дней назад вернувшегося из Сьерра-Леоне, проявились симптомы, аналогичные вирусу Эбола. Как сообщают врачи клиники Басурто в Бильбао, у пациента повышена температура, но состояние "в целом хорошее".

У мужчины, несколько дней назад вернувшегося из Сьерра-Леоне, проявились симптомы, аналогичные вирусу Эбола. Как сообщают врачи клиники Басурто в Бильбао, у пациента повышена температура, но состояние "в целом хорошее". Он будет находиться в больнице, пока не станут известны полные результаты медицинского обследования. Известно, что в Сьерра-Леоне мужчина находился "по причинам, связанным с работой".

"Нет причин паниковать. Все делается в соответствии с протоколом", — заявляют представители властей. Источники в медицинских службах сообщили РИА Новости, что пока не станут известны результаты анализов пациента, врачи не будут делать никаких новых заявлений.

Это уже второй случай госпитализации в связи с подозрением на вирус Эбола в Испании за последние дни. На прошлой неделе в одну из больниц Аликанте (автономное сообщество Валенсия) был доставлен мужчина с аналогичными симптомами. В результате проведенных тестов вирус в его крови обнаружен не был, и в понедельник его выписали из больницы. На прошлой неделе в Испании скончался священник Мигель Пахарес, заразившийся вирусом в Либерии. Вместе с ним в Испанию привезли монахиню Хулиану Боноа Боэ. Медики в результате трех проведенных тестов вирус в крови у нее не обнаружили, однако она до сих пор находится в больнице на карантине.

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