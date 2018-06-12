Россияне принимают поздравления с Днем России

12 июня российский президент Владимир Путин поздравил граждан страны с национальным праздником - Днем России.

Глава государства в своем поздравлении пояснил, что силу и славу нашей родины своим трудом и достижениями утверждают именно современники. Россиян с праздником сразу же поздравили и президенты Белоруссии и Узбекистана.

В поздравлении из РБ говорится, что "россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах"

Как пишет ТАСС, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев также поздравил президента России. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму Путину по случаю празднования Дня России.

От лица своих стран россиян с праздником поздравили и Елизавета II и Майк Помпео. "Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника - Дня России. Королева Елизавета" @RoyalFamily. - приводит пресса слова королевы.