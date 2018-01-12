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Что заберет Украина: Россия готова отдать Незалежной ржавый флот

Мир

Украинские власти будут "тщательно изучать" предложение президента России Владимира Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму украинской военной техники.

Что заберет Украина: Россия готова отдать Незалежной ржавый флот. 381690.jpeg
Фото: wikimedia commons

По словам командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко,  Киеву нужно не остаться "разменной картой", так как за предложением передать технику Киеву может скрываться некая "игра" Кремля.

Воронченко также отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься "на уровне высшего политического руководства государства". Он также заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории полуострова, якобы была отремонтирована. 

Он отметил, что "корветы Тернополь, Приднепровье, Хмельницкий на ходу, два тральщика Черкассы и Чернигов на ходу... Подводная лодка на 70 процентов была отремонтирована, была потребность в замене клапанов".

Напомним, 11 января  в ходе встречи с главами российских СМИ и информагентств Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. При этом глава государства добавил, что техника находится "в плачевном состоянии".

По его словам, украинские военные могут забрать десятки кораблей и самолетов, однако боезапас нельзя транспортировать, поэтому он подлежит утилизации на месте.

До этого экс-министр обороны Украины Юрий Ехануров сообщил, что данная техника еще в 2014 году "устарела и является металлоломом, который деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его".

Как ранее писал Politonline.ru, не так давно бывший вице-адмирал ВМС страны Сергей Гайдук отметил, что украинский флот находится в критическом состоянии и может полностью исчезнуть. По его словам, "состояние национального военного флота является критическим. Если на это не обратить внимание, то флот пересечет дедлайн и перестанет как таковой существовать".

Добавим, что с момента получения независимости на Украине списано и утилизировано 19 боевых кораблей и катеров, 45 судов обеспечения. При этом построено всего пять суден - фрегат "Гетман Сагайдачный", большой разведывательный корабль "Славутич", корветы "Луцк" и "Тернополь", десантный корабль на воздушной подушке "Донецк" - причём по аналогичным советским проектам.

Фактически, "существующее положение корабельного состава ВМС Украины и системы военного кораблестроения, мягко говоря, критическое. Оно вплотную приблизилось к точке невозврата. А по некоторым позициям уже и эта линия преодолена", - резюмировал военный. 

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