У медика, работающего на Diamond Princess, обнаружили коронавирус

В японской префектуре Вакаяма зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом. Такую информацию сообщили власти региона. Одним из инфицированных оказался медик, работающий на круизном лайнере Diamond Princess.

Напомним, с 5 февраля японские власти объявили двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess. Ранее лайнер не приняло ни одно государство.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что российское правительство запретило использовать тела умерших для опытов и исследований.

Правительство России сегодня определило, в каких случаях тела умерших можно передавать медицинским учреждениям для научных исследований и обучения студентов, рассказывает "Доктор Питер".

Сегодня "Российская газета" опубликовала постановление правительства от 21 июля "Об утверждении Правил передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, а также использования невостребованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных целях".

Согласно постановлению, тело может быть отдано на благо науки, если после установления личности умершего не находится ни родственников, ни знакомых, которые взялись бы его похоронить. Для этого нужен специальный запрос от медицинских или фармацевтических учреждений и письменное разрешение от ведомства, назначившего судебно-медицинскую экспертизу. Установление личности умершего органами внутренних дел является непременным условием, поскольку передача безымянного невостребованного тела запрещается, хотя раньше это было возможно.

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Определяет постановление и максимальный срок использования невостребованного тела, органов и тканей умершего человека. Он не должен превышать 10 лет. Определяется и порядок последующего захоронения: "Погребение невостребованного тела умершего человека осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела", — цитирует АМИ.

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Кроме того, у тех, кто самостоятельно захочет завещать свое тело медицине, такое право останется. Но чтобы тело, органы и ткани умершего человека можно было использовать в медицинских, научных и учебных целях, при при жизни нужно оформить нотариальное "завещание".

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