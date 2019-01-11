Немецкие СМИ: Европа нуждается в США из-за «российской агрессии»

Несмотря на многочисленные споры и взаимное недопонимание, Соединенные Штаты Америки нужны европейским странам. Только так континентальная Европа может защитить себя от "российской агрессии".

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Автор материала, политолог Оливер Трэнерт, заявил, что современным государствам Европы необходимо пойти навстречу США и позволить им разместить на своих территориях американские ракеты. Ядерная угроза, что сегодня исходит от Российской Федерации, уверен эксперт, велика. Лишь Соединенные Штаты Америки, делится Оливер Трэнерт, могут защитить Европу от нее.

Политолог уточнил, что Европе не стоит быть в этом вопросе аморфной и апатичной. Бездумно размещать американские военные базы и ракеты на своей территории — не выход, указал Оливер Трэнерт. Тамошним странам стоит и самим постараться обеспечить свою ядерную безопасность, подчеркнул он.

Также политолог Оливер Трэнерт заметил, что не стоит забывать о попытках Москвы расшатать Североатлантический альянс и политическими методами. Сегодняшний день, объявил автор материала в Die Welt, диктует необходимость НАТО быть сильным и сплоченным союзом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое издание The National Interest спрогнозировало вероятный ход неядерной войны между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Так, военные эксперты считают, что открытое вооруженное противостояние начнется в Прибалтике — самом слабом и уязвимом регионе НАТО. И, уверены авторы The National Interest, Россия проиграет Западу войну.

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