В Мексике нашли пропавшую 15-летнюю россиянку

В Мексике нашлась 15-летняя россиянка, которая пропала неделю назад. Она на постоянной основе проживает в штате Халиско. Родители девочки сообщили, что их дочь никто не похищал, она сама решила уйти из дома, но позже вернулась.

Эту информацию передал в СМИ консул РФ в Мексике Андрей Трояновский. Из-за исчезновения девочки в штате была объявлена "желтая тревога". Власти штата предполагали, что россиянка могла стать жертвой насилия.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о похищении мэра одного из мексиканских городов.

В Мексике похищенный мэр южного города Закуалпан найден мертвым. Выяснилось, что Хосе Нава Альтамирано был избит до смерти. Об этом сообщают власти страны.

Градоначальника похитили в минувшую пятницу. Вооруженные люди ворвались в помещение, где проходила встреча мэра с жителями, сообщают "Вести.ру" со ссылкой на ВВС. В то же время РБК передает, что его машина была остановлена на одном из шоссе в столичном регионе, после чего нападавшие расстреляли на месте телохранителя мэра, а самого руководителя города насильно увезли в неизвестном направлении.

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Спустя сутки изувеченное тело похищенного было найдено. Однопартийцы погибшего отмечают, что он получал угрозы от представителей наркокартеля La Familia. В Мексике складывается очень тяжелая ситуация в сфере борьбы с наркомафией, которая наводнила северные региона страны. По числу предумышленных убийств на душу населения эти районы прочно удерживают лидирующие позиции.

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С начала года в Мексике были убиты несколько мэров городов, однако эти преступления были совершены на севере страны, где действует большинство преступных группировок. Город Закуалпан находится чуть южнее столицы страны Мехико. По информации властей, в нем пересекаются интересы как минимум трех наркокартелей.

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