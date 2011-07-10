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Источник Правда.Ру

Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса

Мир

Несмотря на спад эпидемии коронавирусной инфекции в Китае, врачи продолжают находить новые свойства о вирусе, которые показывают, насколько опасным может быть коронавирус. Заявление китайских врачей опубликовал портал "Фэнхуанван".

Специалисты обратили внимание, что инкубационный период коронавируса может быть значительно больше, чем инкубационный период других инфекций. Был зарегистрирован случай, когда инкубационный период составил 38 суток.

Также был отмечен инцидент, когда в организме излечившегося пациента были повторно обнаружены следы коронавируса. Поэтому все излечившиеся должны находится в карантине еще 14 дней после своего выздоровления.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что многие полезные свойства зеленого чая оказались мифами.

Китайские исследователи установили, что всем известное качество зеленого чая - выводить из организма лишний холестерин - сильно преувеличено.

По информации портала KM.RU, на основе 14 клинических исследований было установлено, что группы людей, которые принимали регулярно зеленый чай в течение периода времени от трех недель до трех месяцев, снизили уровень "плохого" холестерина - одного из основных факторов риска сердечных заболеваний - лишь на два процента. Таким образом, существенного различия между контрольной группой и людьми, на которых проводились исследования, нет, отмечает РБК.

Лечебный эффект чая связан с катехинами, которые уменьшают всасывание холестерина в кишечнике. Но эти катехины обеспечивали гораздо меньшее положительное воздействие на организм, чем думали до этого момента. Поэтому исследователи предупреждают, что зеленый чай не стоит применять вместо лекарств. Более того, он способен снижать эффективность некоторых препаратов при одновременном употреблении.

Добавим, что зеленый чай в умеренных количествах может стать необходимой составной частью здорового питания, передает Телекомпания ОТВ.  Для этого его лучше пить теплым, а не горячим за полчаса до еды или спустя те же полчаса после приема пищи.

 

Темы медики эпидемия карантин коронавирус опасные свойства инкубационный период
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