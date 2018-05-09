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Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку из-за обвинений со стороны женщин

Мир

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман в понедельник объявил о своей отставке.

Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку из-за обвинений со стороны женщин. 386759.jpeg
ZeroHedge

Причиной этого стала публикация журналом New Yorker материала, в котором четыре женщины заявили о физическом насилии с его стороны.

"Для меня было большой честью и привилегией служить в качестве Генерального прокурора для народа штата Нью-Йорк, - сказал Шнайдерман в своем заявлении. - За последние несколько часов против меня были выдвинуты серьезные обвинения, которые я решительно оспариваю. Хотя эти утверждения не связаны с моим профессиональным поведением или деятельностью, они фактически не позволят мне руководить работой управления в этот критический момент. Поэтому я покидаю свой пост, начиная с конца рабочего дня."

Как пишет ZeroHedge, в 2016 году Шнайдерман пошутил, что он покинет Соединенные Штаты,  если Дональд Трамп будет избран президентом.

В материалах издания говорится, что, по словам женщины, имевшим со Шнайдерманом романтические отношения, он "тряс меня и хватал меня за лицо".

Издание также отмечает, что генеральный прокурор Демократической партии Нью-Йорка Эрик Шнайдерман был выдающимся голосом в движении # MeToo. Именно он подал в суд на Харви Вайнштейна после  скандала с сексуальными проступками и выступал за права женщин.

Теперь сам Шнайдерман обвиняется четырьмя женщинами в удушении, избиении и угрозах. По сути, речь идет о насилии,  вызванном алкоголем. 

При этом двое из обвинителей Шнайдермана не раскрыли свои личности, в то время как Мишель Мэннинг Бариш и Таня Сельваратнам выступили открыто. Все четверо обвиняют генерального прокурора Нью-Йорка в насилии наряду с угрозами, психическим давлением и воровством лекарств по рецепту.

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Темы насилие нью-йорк эрик шнайдерман
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