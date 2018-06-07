"Смерть" Бабченко высмеяли в Британии

Инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко высмеял в своем шоу "Last Week Tonight" комик Джеймс Оливер. Видео опубликовали на Youtube.

Фото: youtube.com

Спланированную украинскими спецслужбами операцию ведущий назвал чем-то вроде сюжета для детективной истории "Эту книгу прочитал бы твой батя". Такое предположение подтверждают и захватывающие детали истории. Например, то, что гример специально приехал в квартиру к Бабченко, чтобы создать наиболее реалистичный вид убийства. Для этого он использовал свиную кровь.

Особенно повеселил Оливера тот факт, что уже в больнице Аркадий Бабченко смотрел новости о собственной смерти. В таком случае, считает комик, самым лучшим вариантом развития этой истории стала бы совместная вечеринка журналиста с Тупаком Шакуром, которого убили в 1996 году.

А кульминацией стала реакция коллег Бабченко, которые смотрели пресс-конференцию с "ожившим" журналистом по новостям. Фрагмент видео с плачущими от радости и аплодирующими сотрудниками Оливер продемонстрировал в шоу. Ведущий искренне удивился такой радости, ведь, как заметил комик, на работе тебя скорее ненавидят, чем любят. В обычном офисе, если какой-то сотрудник заявится весь в крови и скажет "я жив", максимум, что сделают коллеги, - это продолжат печатать сообщения в чат.

29 мая стало известно, что Бабченко застрелили в подъезде его дома и что позднее он скончался по дороге в больницу. Об этом писала "Правда.Ру". Но на брифинге Бабченко рассказал, что "операция готовилась два месяца. Украинская сторона сообщила, что инсценировка помогла поймать инициатора готовящегося покушения, в котором Киев обвиняет российские спецслужбы.

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