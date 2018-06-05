Ким Чен Ин - северокорейский Горбачев? Накануне встречи "в верхах" увольняются военные

В преддверии первого саммита Северной Кореи и Соединенных Штатов Пхеньян сменил трех своих высших должностных лиц в области обороны. Об этом сообщает Южнокорейское информационное агентство Yonhap и другие СМИ.

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Произошедшее было встречено комментаторами политических телеграм-каналов с плохо скрываемой иронией. Вот несколько весьма показательных цитат:

"В Северной Корее перед саммитом с Трампом сместили трех высокопоставленных генералов. За недостаточную гибкость - не поняли, в чем счастье разоружения".

"Новости о кадровых перестановка в КНДР, как обычно, приходят из Южной Кореи.А в чем оттепель? В том, что генералов не расстреляли из пистолета, пулемета, гранатомета, миномета, пушки и даже не привязали к ракете перед запуском. Как правило, обычно это делает лично Ким. Но не в этот раз".

На северокорейской шахматной доске фигуры были перемещены следующим образом. Но Гван Чхоль - первый заместитель министра Министерства народных вооруженных сил заменил Пак Ён Сика на посту министра обороны, в то время как Ли Мен Су — начальник Генерального штаба Корейской народной армии был заменен его заместителем, Ли Ен Гилем. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на неназванный источник.

Также Ким Су Гил (бывший председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи) сменил Ким Чен Гака на посту начальника главного политического управления армии КНДР.

Неясно, убирает ли Ким Чен Ын перед предстоящим саммитом с Дональдом Трампом сторонников жесткой линии из высшего командования, которые доминировали в военной политике в прошлом году, когда напряженность между Пхеньяном и Вашингтоном достигла своего пика, или просто хочет обновить состав военного командования.

Стоит заметить, что все новоиспеченные чиновники моложе своих предшественников, в частности, 63-летний Ли Ен Гил на 21 год моложе Ли Мен Су. Об этом информирует Reuters.

"Я думаю, что это проверка на преданность, — считает отставной полковник армии США и бывший переговорщик с КНА Стив Тарп. — Он привлекает максимально лояльных людей, которые поддержат его политику в отношении США".

В прошлом месяце Северная Корея собственноручно прервала политику ослабления напряженности, которая имела место на полуострове, отменив переговоры на высоком уровне с Южной Кореей и опубликовав в государственных СМИ тексты, полные язвительных нападок на США. Эти шаги вынудили Трампа временно отменить саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, и вызвали сумятицу в дипломатических кругах, поскольку чиновники из Северной и Южной Кореи предпринимали все возможное, чтобы саммит все-таки состоялся.

Еще одной версией произошедшего можно считать рутинную ротацию кадров. Тарп считает, что такая политика позволяет Ким Чен Ыну держать людей в некоем напряжении, чтобы они не чувствовали на своих должностях себя слишком расслабленно.

Хотя маловероятно, что есть необходимость в создании искусственного напряжения. В феврале Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила Национальной Ассамблее Сеула, что в 1,1-миллионной Корейской народной армии (КНА) назревает недовольство. Надо сказать, что армия не только контролирует большую часть вооружения страны, но и имеет свои экономические интересы.

Мятежи внутри КНА редки, и о них мало информации. Однако дважды это все-таки происходило — оба раза против режима покойного отца Ким Чен Ына — Ким Чен Ира. "Дело Шестого корпуса" заключалось в следующем — офицеры Шестого корпуса на северо-востоке Северной Кореи составили план государственного переворота, который включал ракетную атаку на определенные здания в Пхеньяне. Что касается "Дела Академии Фрунзе", там идея переворота пришла в голову молодым офицерам, получившим образование в московской Академии Фрунзе. Они были отозваны домой после смерти диктатора первого поколения — Ким Ир Сена и замышляли свержение режима. Однако оба заговора провалились.

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