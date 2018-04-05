Настя Рыбка может получить крупный срок в Таиланде

Скандально известные Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич и Алекс Лесли (Александр Кириллов) могут получить в Таиланде от трех до двадцати лет тюрьмы.

Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

Они являются подозреваемыми в проведении незаконного секс-тренинга в Таиланде, а такой срок грозит им по новым обвинениям в изнасиловании и организации проституции.

Отметим, что главным обвиняемым по делу об изнасиловании и организации проституции является один из мужчин, арестованных вместе с Рыбкой и Лесли в Паттайе. При этом все остальные фигуранты дела проходят как его соучастники.

Согласно закону, за изнасилование в Таиланде предполагается срок от четырех до 20 лет тюрьмы и денежный штраф до $1,3 тыс. Организация проституции карается тюремным заключением на срок от года до 10 лет и штрафом в размере до 700 долларов.

Как ранее писал Politonline.ru, ранее сообщалось о расследовании, которое российский оппозиционер Навальный опубликовал 8 февраля. В нем рассказывалось, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Весь материал базируется на публикациях в Instagram Насти Рыбки, которая была на яхте, и на сведениях из книги "Дневник по соблазнению миллиардера".

В фильме Навальный также показывает фото недвижимости Приходько и его жены, подчеркивая при этом, что их официальных доходов явно недостаточно, чтобы располагать такими активами, как огромный дом и две большие квартиры в центре Москвы.

Фигуранты материала отреагировали ожидаемо негативно. Сергей Приходько высказался в том духе, что считает Навального "политическим неудачником", а его расследование - попыткой провокации.

Со своей стороны, Дерипаска подал на Настю Рыбку в суд за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения