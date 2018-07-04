Медведь отобрал у американца коктейль и выпил его в джакузи

В Калифорнии местный житель снял на видео, как медведь пробрался на задний двор его дома и залез в джакузи. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на The Sacramento Bee.

Фото: кадр из видео

Мужчина рассказал, что в пятницу, находясь дома, он услышал треск веток, но не обратил на это поначалу внимание. Но, когда звуки значительно усилились, он вышел посмотреть, что происходит.

Так американец Марк Хоф увидел, что медведь лезет на его территорию через забор. Марк вернулся в дом и уже из окна увидел, что мишка решил провести время "культурно". Забрался в джакузи и с довольным видом пускал пузыри. Отдых хищника американец решил запечатлеть на видео.

Хозяин джакузи также рассказал, что мишка не ограничился принятием ванны. Заметив стоящий недалеко коктейль "Маргарита", он его жадно выпил.

"Итак, он выпил "Маргариту", принял ванну, и теперь готов поспать часок", - прокомментировал поведение медведя Хоф.

Затем он добавил, что это была "интересная пятница".