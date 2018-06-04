Украина готова отдать за террориста Сенцова 23 пленных россиян

Украина заявила о готовности провести обмен 23 осуждённых россиян на четырёх украинских граждан, находящихся в заключении на территории России.

Ранее осуждённый на 20 лет колонии украинский режиссёр Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

По этому поводу вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сделала заявление, что Украина готова "передать 23 россиян, осуждённых на Украине за причастность к террористическим актам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, мы готовы передать их России ради освобождения Сенцова, Кольченко, Клыха и Гриба"

По её словам, соответствующее предложение было передано российской стороне по дипломатическим каналам, однако подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 30 мая 2014 года ФСБ РФ задержала на территории Крымской Республики Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния и Геннадия Афанасьева, подозреваемых в членстве и организации отделения диверсионно-террористической группы "Правый сектор" (запрещенной в России) и подготовке терактов в ряде крымских городов.

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