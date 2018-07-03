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В США заволновались из-за поломок самолетов-разведчиков, летающих над Россией

Мир

Американские самолеты разведки C-135 и ОС-135 в большом своем числе неисправны.

В США заволновались из-за поломок самолетов-разведчиков, летающих над Россией. 389012.jpeg

С требованием объяснить происходящее к американским ВВС обратился Конгресс США. Эти воздушные судна, в соответствии с Договором об открытом небе, совершают разведывательные полеты над территорией России.

Что касается самолетов C-135, они были разработаны пятьдесят лет назад компанией Boeing. Не все ладно с ними стало не вчера. Из-за технических проблем с 2016 года с их участием были сокращены 500 рейсов, а каждая двенадцатая миссия отменена.

По словам одного из конгрессменов, поломки ОС-135 в России происходят из-за халатного обслуживания ВВС США, что ставит Вашингтон в "неловкое положение".

Между тем, как пишут американские СМИ, в прошлом году Штаты выполнили только 64% от всех запланированных по договору полетов, в то время как российская сторона с запланированными операциями справляется.

Военные эксперты США выражают озабоченность ситуацией: из-за полетов на устаревших боевых самолетах военным летчикам США грозит опасность. Причем проблемы имеют место и у других самолетов американских ВВС, некоторые из них заканчиваются гибелью пилотов и экипажа.

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Темы США разведка неисправность самолет-разведчик
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