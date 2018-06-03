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Лидер Филиппин отправил представителя ООН к жителям преисподней

Мир

Филиппинский лидер Родриго Дутерте обратился с нетрадиционным предложением к спецдокладчику ООН Диего Гарсия-Саяну. Политик посоветовал ему проследовать к обитателям преисподней, отмечает RT.

Такой реакции представитель Организации Объединенных Наций добился, сказав об угрозе, нависшей над независимостью суда на Филиппинах.

В этом контексте стоит отметить, что предварил инцидент поступок самого Дутерте: он гневно отреагировал на нежелание главного судьи голосовать за президентские предложения и лишил занимаемой должности.

Филиппинский лидер отличается своеобразными репликами. Например, бывшего главу Белого Дома Барака Обаму он нарек "сукиным сыном", а нынешнего — дураком.

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Темы оон скандал филиппины
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