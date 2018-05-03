Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли

Власти России приняли решение досматривать все суда в Азовском море, идущие в мариупольский порт.

При этом российские военные суда и береговая охрана останавливает не только корабли под флагом Украины, но и корабли под флагами других стран.

На своем сайте госпогранслужба Украины пишет, что "страна-агрессор взялась за досмотр судов, следующих в Украину. Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Судна, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации судовой команды".

Сообщается, что сторожевой корабль ФСБ РФ задержал теплоход, следовавший в мариупольский порт, в команде которого были граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии.

Позже, 1 мая, российские пограничники, по данным украинской стороны, остановили болгарский теплоход, который направлялся из Ногаро в Мариуполь. Причиной такого ужесточения правил стал тот факт, что ранее в Азовском море украинские пограничники захватили и арестовали российское судно "Норд", заведя против команды административные дела за регистрацию в Крыму.

В итоге Росрыболовство и ФСБ России создали оперативную группу для борьбы с пиратством в Азовском море. Кроме этого было решено сопровождать российские рыболовецкие суда кораблями береговой охраны и силами флота - вооруженными как пушками и пулеметами, так и тяжелым оружием, включая ракеты.

"Скажу официально - силы ФСБ России и Черноморского флота вместе с Азовской флотилией проводят мероприятия по установлению личностей экипажа и грузов, следующих в украинские порты. Проще говоря - что на борту не разыскиваемых преступников, зайцев, что рейсы легальны, а также не перевозится ничего запрещенного",- заявил Politonline.ru источник в командовании Черноморского флота ВМФ России.

"А теперь неофициально, как человек, а не офицер. Украина со своим флотом, находящимся в ужасном техническом состоянии, со своей береговой охраной в аналогичном состоянии посягнуло на собственность и граждан Российской Федерации - да, речь про "Норд" и попытки Киева продолжить пиратство",- поделился военный. По его словам, Россия теперь вынуждена действовать ответно.

Эксперт из Израиля Яков Кедми ранее удивлялся пассивному поведению России в ответ на захват Украиной судна "Норд" под флагом РФ в Азовском море.

В эфире канала "Россия 1" он напомнил, как в таких случаях действуют США. Комментируя ситуацию с захватом украинскими пограничниками российского рыболовного судна "Норд", зарегистрированного в Крыму, Кедми предложил представить, как в подобной ситуации повели бы себя США.

Читайте также:

Украина захватила российское рыболовецкое судно "Норд"

Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли

Украинский суд арестовал капитана "Норда"