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Источник Правда.Ру

Министр обороны Китая решил показать США тесную связь армий КНР и России

Мир

Военные Китая считают, что стратегической задачей страны является укрепление взаимодействий с Россией.

Министр обороны Китая решил показать США тесную связь армий КНР и России. 385385.jpeg

Глава китайского оборонного ведомства генерал-полковник Вэй Фенхэ в ходе VII Московской конференции по международной безопасности заявил, что "в качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений, а также твёрдую решимость наших вооружённых сил укреплять стратегическое взаимодействие".

Он также поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за тёплый приём и подчеркнул, что китайская делегация приехала на мероприятие в Москву, в частности, для того, чтобы продемонстрировать США существование тесных связей между армиями Китая и России.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что китайские эксперты заявили, что судьба Советской армии вызывает сожаление и может служить предостережением для КНР.

Как пояснил профессор Академии национальной обороны Национально-освободительной армии Китая Сюй Янь,  с распадом СССР армия, "одержавшая верх над нацизмом и противостоявшая США в холодной войне", просто "взяла да исчезла".

Аналитик в своем материале Global Times отметил, что советское руководство забыло цели, поставленные когда-то перед вооруженными силами, отказалось от прежних идей и идеалов, а также поддалось западному влиянию.

По его словам, советская армия "развалилась изнутри", что служит предостережением для КНР. Данный факт стал большим разочарованием для китайцев, подчеркнул он.

Красная армия, отметил Ян, сначала представляла эталон для Китая, однако после того, как в СССР "сменилась идеология", начались проблемы.

 

Темы армия
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