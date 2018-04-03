ФСБ нашла шпионов с военными картами России

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку передать иностранцам секретные военные карты.

Фото: http://nac.gov.ru

Как сообщило свердловское управление ведомства,"по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России"

Сообщается, что задержаны трое россиян и один гражданин Украины. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, не уточняется.

При этом уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Россия и Эстония 10 февраля обменялись согласно ранее заключенному соглашению, осужденными шпионами. Процедура прошла на переходе Куничина Гора - Койдула, сообщает интернет-портал Гостелерадио Эстонии.

Российской стороне был передан осужденный за шпионаж в Эстонии Артем Зинченко, эстонской - Райво Суси.

Зинченко в мае прошлого года был признан виновным в тайной прослушке и приговорен к пяти годам тюрьмы. Суси в декабре прошлого года обвинили в шпионаже и приговорили к 12 годам заключения. Оба подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами обеих стран.

Предыдущий аналогичный обмен произошел в сентябре 2015 года, когда на том же погранпереходе осужденный в России сотрудник КаПо Эстон Кохвер был обменян на своего бывшего коллегу Алексея Дрессена, который отбывал в Эстонии наказание за передачу России секретных данных.