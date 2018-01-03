Кадыров: США практикуют двойные стандарты в соцсетях

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил по поводу блокировки ряда социальных сетей в Иране на фоне антиправительственных протестов, что США практикуют двойные стандарты.

Кадыров подчеркнул, что "право на распространение информации священно и гарантировано всем, если в этой информации не содержатся призывы экстремистского характера".

По его словам, стоило только блокировать сети тех, кто проводят антиправительственные акции в Иране, как президент США вспомнил о свободе самовыражения.

Как пояснил глава Чечни в Telegram, есть определенная доля лицемерия "в позиции США, когда Facebookпо надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно". Он также указал на тот факт, что блокировкой его аккаунта Facebook лишил права и возможности получать информацию четыре миллиона его подписчиков.

Напомним, что США призвали власти Ирана прекратить блокировку популярного фотосервиса Instagram и ряда других социальных сетей. Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что о необходимости ввести смертную казнь для террористов заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Их, по словам лидера республики, надо не ловить, а уничтожать. Ранее глава Чечни уже выступал с подобным предложением.