Cирия: какое вооружение смогут применить российские и американские военные

Эксперты издания The National Interest рассказали, какое вооружение смогут применить российские и американские военные в случае полномасштабного конфликта в Сирии.



Cирия: какое вооружение смогут применить российские и американские военные

По объектам в Сирии Соединенные Штаты могут выпустить крылатые ракеты "Томагавк" и AGM-86. В издании полагают, что размещенные на территории Сирии российские ЗРК С-300В4 и С-400 не в состоянии перехватить это американское оружие. В распоряжении Пентагона также имеются стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-невидимки F-22 Raptor.

В ответ на агрессивные действия Вашингтона Москва может ударить по базам США и их союзников на Ближнем Востоке и в Европе. В частности, Россия способна применить крылатые ракеты Х-101, которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также крылатые ракеты "Калибр" морского базирования.

Европейское агентство авиационной безопасности уже выпустило оперативное сообщение об опасности полетов в восточной части Средиземного моря и в районе Никосии в связи с вероятными ракетными ударами по Сирийской Арабской Республике.

«В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса «воздух - земля» или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования, - отмечается в уведомлении.