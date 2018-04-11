Алекандр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на своей страничке в Facebook опубликовал видео испытаний ракетного комплекса «Ольха». Запуски установок прошли на юге Одесской области.
Напомним, что ровно год назад президент Украины Петр Порошенко уже сообщал об успешных испытаниях ракетного комплекса "Ольха".
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.