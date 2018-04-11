Испытание украинского ракетного комплекса "Ольха" (видео)

Алекандр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на своей страничке в Facebook опубликовал видео испытаний ракетного комплекса «Ольха». Запуски установок прошли на юге Одесской области.



Испытание украинского ракетного комплекса "Ольха"

Напомним, что ровно год назад президент Украины Петр Порошенко уже сообщал об успешных испытаниях ракетного комплекса "Ольха".