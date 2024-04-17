Генерал ИВАШОВ: "идет геноцид русского народа"

В настоящее время происходит глобальное изменение мирового порядка, в центре которого — конфликт между Россией и Украиной. Параллельно с этим внутри России идет планомерное замещение русских мигрантами.
Чего хотят добиться те, кто стоит за всем этим?
Своим мнением поделился Леонид Ивашов — генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, геополитик. Ведущая главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.