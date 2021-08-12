Игорь Коротченко о возможности присоединения Белоруссии к России

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко обсудили главные моменты интервью Александра Лукашенко и скандальные заявления Владимира Зеленского.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.