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Эксперт рассказал, почему у Тихановской нет перспектив

Правда ТВ » Точка зрения

Оппозиция Белоруссии в лице Светланы Тихановской — это проект Литвы, который она продаёт США, но безуспешно.

Лукашенко уйдет в результате следующего кризиса

Об этом в программе "Точка зрения" сказал эксперт по Белоруссии, журналист-международник в Rubaltic. ru Александр Носович.

По его словам, США не считают сегодня Восточную Европу зоной своих интересов, а Белоруссию — считают зоной интересов России, и об этом есть договорённость  Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Поэтому нагло лезть в белорусские внутренние дела Вашингтон не будет, однако если в стране будет очередной кризис, на это раз — экономический, то США этим воспользуются для смены власти в стране.

Именно поэтому, подчеркнул Александр Носович, Белоруссия в ближайшем будущем может стать более горячей точкой, чем Украина, как заявил российский МИД.

Эксперт считает, что финансовое положение Белоруссии близко к критическому, и спасти Минск от дефолта могут только российские кредиты.

Александр Носович рассказал, почему действия России в Белоруссии он считает адекватными той ситуации, которая складывалась в последние годы — резкого роста националистических настроений, дискредитация союзного с РФ государства.

В этом отходе от России прямая заслуга Александра Лукашенко, который таким образом торговался с Москвой за привилегии, сказал эксперт.

Смотрите программу "Точка зрения" с Александром Носовичем и вы узнаете, как Москва будет способствовать уходу президента Белоруссии с политического поля, и есть ли перспективы у союзного государства.

Ведёт программу Любовь Степушова. Подписывайтесь на страницу Pravda. Ru в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook и вы будете в центре мировых событий.

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Автор: Любовь Степушова
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