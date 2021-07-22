Оппозиция Белоруссии в лице Светланы Тихановской — это проект Литвы, который она продаёт США, но безуспешно.
Об этом в программе "Точка зрения" сказал эксперт по Белоруссии, журналист-международник в Rubaltic. ru Александр Носович.
По его словам, США не считают сегодня Восточную Европу зоной своих интересов, а Белоруссию — считают зоной интересов России, и об этом есть договорённость Джо Байдена с Владимиром Путиным.
Поэтому нагло лезть в белорусские внутренние дела Вашингтон не будет, однако если в стране будет очередной кризис, на это раз — экономический, то США этим воспользуются для смены власти в стране.
Именно поэтому, подчеркнул Александр Носович, Белоруссия в ближайшем будущем может стать более горячей точкой, чем Украина, как заявил российский МИД.
Эксперт считает, что финансовое положение Белоруссии близко к критическому, и спасти Минск от дефолта могут только российские кредиты.
Александр Носович рассказал, почему действия России в Белоруссии он считает адекватными той ситуации, которая складывалась в последние годы — резкого роста националистических настроений, дискредитация союзного с РФ государства.
В этом отходе от России прямая заслуга Александра Лукашенко, который таким образом торговался с Москвой за привилегии, сказал эксперт.
Смотрите программу "Точка зрения" с Александром Носовичем и вы узнаете, как Москва будет способствовать уходу президента Белоруссии с политического поля, и есть ли перспективы у союзного государства.
Ведёт программу Любовь Степушова. Подписывайтесь на страницу Pravda. Ru в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook и вы будете в центре мировых событий.
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