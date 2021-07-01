EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Евгений Петросян потратил на отдых на Мальдивах 2,5 миллиона рублей
Жители и гости Ялты игнорируют запреты властей на купание
Британцы не хотят, чтобы жена принца Чарльза стала королевой
Домработница Люся призналась, что не смогла завести семью из-за Пугачёвой
Автоэксперт оценил идею по внедрению приборов для мгновенного выявления пьяных
Переработчики стекла пожаловались на фальшивые акты об утилизации отходов
Большинство россиянок рожают первенца в 25 лет
В горах Сочи зацвела лилия Кессельринга
Игорь Коротченко: "Украина де-факто вступила в НАТО"

Почему сегодня на ТВ не зовут писателей и поэтов

Правда ТВ

В программе "Творческая гостиная Pravda. Ru" — поэт, публицист, профессор кафедры журналистики МосГУ и МГИК, кандидат филологических наук, секретарь Союза писателей России Александр Бобров.

Александр Бобров: «Главное поле сражения – души людей»

Он был в своё время самым молодым студентом в Литинституте. Дослужился до главного редактора "Советского писателя". Делал авторские программы на телевидении "Русские струны" и "Подмосковные встречи", снимал сюжеты для "Русского Дома". Написал учебник "Основы журналистской деятельности". Автор более 50 книг стихов, песен и публицистики, за что получил не одну литературную премию.

  • Почему сегодня на ТВ не зовут писателей и поэтов?
  • Есть ли у России шансы на духовное возрождение?
  • Что сейчас происходит внутри писательского цеха?

Об этом и многом другом в эфире программы. Ведущий — Сергей Каргашин.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Почему сегодня на ТВ не зовут писателей и поэтов
Евгений Петросян потратил на отдых на Мальдивах 2,5 миллиона рублей
Пять вещей, которые нужно знать, прежде чем заводить птицу
Депутат Макаров признал неэффективность власти
Запад vs Россия: где проходит "красная линия"
Жители и гости Ялты игнорируют запреты властей на купание
Британцы не хотят, чтобы жена принца Чарльза стала королевой
Армения и Украина без выбора… и будущего
Домработница Люся призналась, что не смогла завести семью из-за Пугачёвой
Автоэксперт оценил идею по внедрению приборов для мгновенного выявления пьяных
Популярное
Профилактика
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"

Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.

Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Представитель НАТО: мы никуда не уйдём из Чёрного моря - Россия нам не указ
Мир. Новости мира
Представитель НАТО: мы никуда не уйдём из Чёрного моря - Россия нам не указ
Мир. Новости мира
В Киеве оценили слова Путина касательно встречи с Зеленским
Мир. Новости мира
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов Любовь Степушова Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Здоровье и профилактика
Как быстро избавиться от синяков?
Происшествия
64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
Мир. Новости мира
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников