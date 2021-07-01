В программе "Творческая гостиная Pravda. Ru" — поэт, публицист, профессор кафедры журналистики МосГУ и МГИК, кандидат филологических наук, секретарь Союза писателей России Александр Бобров.
Он был в своё время самым молодым студентом в Литинституте. Дослужился до главного редактора "Советского писателя". Делал авторские программы на телевидении "Русские струны" и "Подмосковные встречи", снимал сюжеты для "Русского Дома". Написал учебник "Основы журналистской деятельности". Автор более 50 книг стихов, песен и публицистики, за что получил не одну литературную премию.
Об этом и многом другом в эфире программы. Ведущий — Сергей Каргашин.
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