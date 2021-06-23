Главархив Москвы: только факты о Великой Отечественной

Главный специалист Центрального госархива города Москва Ольга Акимова рассказывает, как появился и функционирует проект виртуального музея о Великой Отечественной войне.
Здесь можно найти предметы, которые передают родственники, известные артисты зачитывают письма советских людей. В материалах нет никаких выводов, анализа, а лишь факты, факты и факты. Их невозможно опровергнуть никаким лжеисторикам и болтунам, мнящим себя знатоками.
Главархив Москвы публикует книгу о зверствах нацистов на временно оккупированной территории Подмосковья — "Без срока давности", книга доступна в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории". Это уже второй том, изданный в рамках федеральной программы, начатой в 2020 году.
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