Главархив Москвы: только факты о Великой Отечественной

Главный специалист Центрального госархива города Москва Ольга Акимова рассказывает, как появился и функционирует проект виртуального музея о Великой Отечественной войне.

Книга "Без срока давности" в виртуальном музее Москвы

Здесь можно найти предметы, которые передают родственники, известные артисты зачитывают письма советских людей. В материалах нет никаких выводов, анализа, а лишь факты, факты и факты. Их невозможно опровергнуть никаким лжеисторикам и болтунам, мнящим себя знатоками.

Главархив Москвы публикует книгу о зверствах нацистов на временно оккупированной территории Подмосковья — "Без срока давности", книга доступна в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории". Это уже второй том, изданный в рамках федеральной программы, начатой в 2020 году.

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