Профессор кафедры экономической политики СПбГУ, доктор экономических наук Геннадий Алпатов размышляет о том, как исправить искривление с преподавательским составом, которое сложилось после указа о сокращении количества высших учебных заведений и, соответственно, сокращения преподавателей.
Указ выполнил свою задачу, и теперь назрела необходимость избавиться от краткосрочных контрактов, которые заключают с профессорско-преподавательским составом.
Наш собеседник обозначил проблему с преподавательским составом высших учебных заведений и наметил три пути для её решения.
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