Эксперт о трёх способах решения вопроса с преподавателями вузов

Профессор кафедры экономической политики СПбГУ, доктор экономических наук Геннадий Алпатов размышляет о том, как исправить искривление с преподавательским составом, которое сложилось после указа о сокращении количества высших учебных заведений и, соответственно, сокращения преподавателей.

Преподаватели ВУЗов зависят от двоечников

Указ выполнил свою задачу, и теперь назрела необходимость избавиться от краткосрочных контрактов, которые заключают с профессорско-преподавательским составом.

Наш собеседник обозначил проблему с преподавательским составом высших учебных заведений и наметил три пути для её решения.

Вернуться к пятилетнему контракту с преподавателями без фиксации показателей, как это было в СССР. Вернуться к опыту царской России, когда преподаватели не зависели от успеваемости студентов. Скопировать нынешнюю практику в США, когда преподаватели приобретают статус tenant ("совладельца") университета, попадая в постоянный штат.

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