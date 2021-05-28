Яков Турбовской: ЕГЭ - убийца российского образования

Член Общественной палаты по образованию в городе Москве, доктор педагогических наук, профессор Яков Турбовской рассказывает, что необходимо предпринять, чтобы российская школа стала номер один в мире.

Что предпринять, чтобы российская школа стала №1 в мире?

С момента своего появления ЕГЭ вызывает неоднозначную реакцию в российском обществе, да и в медийном пространстве легко можно отыскать противоречивые суждения как родителей, так и педагогов.

С точки зрения нашего собеседника, "ЕГЭ — это орудие уничтожения нашего государства".

В том числе и потому, что этот так называемый экзамен "не учит думать".

Но есть ряд и других причин. Среди школьников воспитывают клиповое мышление, одновременно выказывая недоверие учителям. Всё это крайне отрицательно сказывается на воспитании — и образовании — подрастающего поколения.

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