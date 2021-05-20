Коротченко об итогах встречи Лаврова и Блинкена: конец эпохи США

В эфире "Правды.Ру" военный эксперт Игорь Коротченко и главный редактор “Правды.Ру” Инна Новикова побеседовали о последних событиях недели.

"Конец эпохи США" — Коротченко об итогах встречи Лаврова и Блинкена

Встреча Блинкена и Лаврова

Судьба Договора по открытому небу

Бывшая советница Рейгана попросила российское гражданство

Земан извинился за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году

Пашинян выдвинул ультиматум Путину

СМИ сообщили о тайной армии США

Эти и некоторые другие темы обсудили собеседники.

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