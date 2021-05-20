EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Агутин признался, что увёл Варум у другого мужчины
В Ереване начались акции протеста после заявления Пашиняна по Азербайджану
Комбинат питания накормил школьников гнилыми яблоками
Гинцбург рассказал о скорых испытаниях "Спутника V" на детях
Кооператив "Бест Вей" приобрел для пайщиков более 1800 объектов недвижимости
Немецкий политик считает, что Третья мировая война будет виртуальной
Нетаньяху обвинил Иран в обстрелах Израиля
90% мороженого в российских магазинах содержит бактерии и антибиотики
Зеленский перепутал украинскую вышиванку с русской косовороткой

Коротченко об итогах встречи Лаврова и Блинкена: конец эпохи США

Правда ТВ » Точка зрения

В эфире "Правды.Ру" военный эксперт Игорь Коротченко и главный редактор “Правды.Ру” Инна Новикова побеседовали о последних событиях недели.

"Конец эпохи США" — Коротченко об итогах встречи Лаврова и Блинкена
  • Встреча Блинкена и Лаврова
  • Судьба Договора по открытому небу
  • Бывшая советница Рейгана попросила российское гражданство
  • Земан извинился за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году 
  • Пашинян выдвинул ультиматум Путину
  • СМИ сообщили о тайной армии США

Эти и некоторые другие темы обсудили собеседники.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Агутин признался, что увёл Варум у другого мужчины
В Ереване начались акции протеста после заявления Пашиняна по Азербайджану
Комбинат питания накормил школьников гнилыми яблоками
Оппозиция против каникул в Мосгордуме
Почему экономика России устойчивее, чем в других странах
Гинцбург рассказал о скорых испытаниях "Спутника V" на детях
Кооператив "Бест Вей" приобрел для пайщиков более 1800 объектов недвижимости
Немецкий политик считает, что Третья мировая война будет виртуальной
Терминатор на страже порядка: чем может похвастаться армия РФ
Нетаньяху обвинил Иран в обстрелах Израиля
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа в финале "Евровидения". Милонов негодует Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников