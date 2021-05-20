В эфире "Правды.Ру" военный эксперт Игорь Коротченко и главный редактор “Правды.Ру” Инна Новикова побеседовали о последних событиях недели.
Эти и некоторые другие темы обсудили собеседники.
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Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.