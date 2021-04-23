МВД раскидывает "Паутину"

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в видеоэфире "Правды.Ру" расскажет о введении полицейским ведомством нового программного обеспечения под названием "Паутина".

На территории Центрального федерального округа МВД запустило систему "Паутина", которая позволяет отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП автомобили.

Для чего в первую очередь предназначен пилотный проект "Паутина" — чтобы избавить водителей для электронного обжалования "писем счастья" или для отслеживания угнанных авто?

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