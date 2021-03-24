Гидролог о проблемах чистой воды в стране и мире

Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук, гидролог Михаил Болгов оценил ситуацию с чистой и пресной водой в самых разных российских регионах.
Эксперт рассказал о возможности водоснабжения жителей Крыма и нехватке питьевой воды в Калмыкии.
По мнению нашего собеседника, ситуация в России с водоснабжением далека от критической, хотя и проблемная. Основные реперные точки:
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