Perseverance: что НАСА забыла на Марсе

Кандидат геологических наук, заместитель президента Международной ассоциации независимых исследователей (IAIR) "Команда Fortis", руководитель проекта "Метеоритика" Мансур Абдрахимов, который долгое время занимался изучением глубоководных скважин, рассказал, в чём состоит действительный интерес американцев к Марсу.
Марсоход НАСА Perseverance сфотографировал на поверхности Красной планеты некие странные объекты. Собеседник "Правды.Ру" популярно объяснил, почему и как американцы ищут на Марсе следы существования древних цивилизаций. Из его пояснений становится понятна история поиска жизни на этой планете и при каких условиях она там могла или может быть.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.