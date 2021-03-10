Perseverance: что НАСА забыла на Марсе

Кандидат геологических наук, заместитель президента Международной ассоциации независимых исследователей (IAIR) "Команда Fortis", руководитель проекта "Метеоритика" Мансур Абдрахимов, который долгое время занимался изучением глубоководных скважин, рассказал, в чём состоит действительный интерес американцев к Марсу.

Какие странности на Красной планете

Марсоход НАСА Perseverance сфотографировал на поверхности Красной планеты некие странные объекты. Собеседник "Правды.Ру" популярно объяснил, почему и как американцы ищут на Марсе следы существования древних цивилизаций. Из его пояснений становится понятна история поиска жизни на этой планете и при каких условиях она там могла или может быть.

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