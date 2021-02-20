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Адвокат о деле Алибасова, присяжных заседателях и уголовном проступке

Правда ТВ » Точка зрения

Столичный адвокат Александр Бенхин рассказал зрителям канала "Правда.Ру" о новом понятии в российском законодательстве, которое Верховный суд внёс в Госдуму.

Что будет за уголовный проступок

Александр Бенхин разъяснил, что подразумевается под "уголовным проступком", а также сообщил об угрозе уголовного наказания Алибасову-младшему, который является его доверителем. Кроме того, специалист дал рекомендации, как найти хорошего адвоката.

Под статью "уголовный проступок" должны попасть совершившие незначительные уголовные преступления (мелкие кражи, некоторые виды экономических преступлений), после чего на них не будет висеть судимость.

Собеседник "Правды.Ру" в настоящее время защищает Бари Алибасова-младшего. В июле 2020 года в прямом эфире Бари напал на бывшего завхоза своего отца, повалив его на пол, в результате чего пострадавший подал на своего обидчика в суд. Младшему Алибасову грозит ст. 115 ч. 1 (умышленное причинение вреда здоровью). Кроме того, пострадавшая сторона требует компенсацию в размере трёх миллионов рублей.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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