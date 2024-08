Июль 2024: PlayStation Plus Extra теряет 48% подписчиков на фоне низкого интереса к новинкам

В июле 2024 года сервис PlayStation Plus Extra столкнулся с заметным оттоком пользователей, потеряв 48% подписчиков. Несмотря на казалось бы улучшенное предложение игр, включая проекты для PSVR 2 и классические хиты, статистика с TrueTrophies.com показала, что интерес к сервису значительно снизился.

Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters, PDM

После июньского падения, когда количество подписчиков также снизилось, в июле эта тенденция продолжилась, что привело к самому низкому уровню активности на PS Plus Extra и PS Plus Premium за весь 2024 год. Даже с выходом популярных игр, таких как Remnant 2, интерес к сервису оставался на минимуме.

В июле 2024 года Remnant 2 стала самой популярной игрой среди подписчиков, в то время как Crisis Core Final Fantasy VII Reunion заняла второе место. Однако даже эти проекты не смогли остановить общее снижение активности, которое продолжилось, несмотря на их присутствие в подборке месяца.

Игры, представленные в июле, такие как Travis Strikes Again: No More Heroes, Job Simulator, и Ratchet & Clank, не вызвали значительного интереса у пользователей. Даже такие проекты, как Jackbox Party Pack 9 и JRPG Жанна д'Арк, не смогли привлечь достаточное внимание по сравнению с играми, предложенными в июне.

Июньская подборка, включающая дополнение Grand Theft Auto San Andreas: The Definitive Edition, Streets of Rage 4, Tomb Raider: Legend, и другие, значительно превосходила июльскую по интересу у аудитории, что отразилось на динамике подписок. В результате, июль 2024 года стал одним из самых слабых месяцев для PS Plus Extra и PS Plus Premium.