BioWare раскрыл причины отсутствия магии крови в Dragon Age: The Veilguard

Почему в Dragon Age: The Veilguard не будет магии крови?

1:31 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В новой игре Dragon Age: The Veilguard не будет доступна магия крови, несмотря на её популярность в предыдущих частях франшизы. Вместо этого игроки смогут выбрать специализации, такие как "Призыватели смерти" (некроманты) или "Магические клинки", а также "Вызыватели", которые владеют стихиями огня, льда и молнии.

Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository

Магия крови является важной частью вселенной, и фанаты могли использовать её в Dragon Age: Origins и Dragon Age II. Однако в новом проекте эта возможность была исключена. Ведущий автор франшизы Dragon Age Патрик Уикс пояснил причину этого решения. По его словам, магия крови была преобразована из метода усиления силы в источник многих негативных аспектов, которые нежелательны для героя.

Уикс отметил, что магия крови также использовалась для контроля разума и связывания демонов в предыдущих играх, что сделало её слишком рискованной для главного персонажа. В Dragon Age магистры Тевинтера использовали эту магию для завоевания Тедаса, но сейчас даже они не одобряют её применение.

Несмотря на это, BioWare не исключает возможность введения аналогичных механик в будущем. Уикс отметил, что возможность жертвовать здоровье для усиления заклинаний могла бы стать интересным игровым элементом, но не в виде магии крови для главного героя.