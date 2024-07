BioWare раскрыл причины отсутствия магии крови в Dragon Age: The Veilguard

В новой игре Dragon Age: The Veilguard не будет доступна магия крови, несмотря на её популярность в предыдущих частях франшизы. Вместо этого игроки смогут выбрать специализации, такие как "Призыватели смерти" (некроманты) или "Магические клинки", а также "Вызыватели", которые владеют стихиями огня, льда и молнии.

Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository