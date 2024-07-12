Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Анора" выйдет в российский прокат
Врач Толмасова: для поддержания здоровья важно отказаться от алкогольных напитков
Врач Гришин: перед приёмом препаратов для биохакинга нужно обследование
Глубокий отдых без сна: революция в мире медитаций
Рецепт самого летнего чизкейка
"Ингосстрах": половина автовладельцев в России приобретали подержанный автомобиль
Простой способ, как снять гель-лак дома
Россия готовится к блокировке YouTube уже этой осенью
Британские туристы начали отменять свои поездки в Испанию из-за протестов
Названы лучшие видеоигры первой половины 2024 года

DTF: Final Fantasy VII Rebirth возглавила топ-20 игр 2024 года от Metacritic

2:00
Видеоигры

Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал рейтинг самых высокооцененных игр за первую половину 2024 года, сообщает игровое издание DTF.

DTF: Final Fantasy VII Rebirth возглавила топ-20 игр 2024 года от Metacritic
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

В рейтинг не включены сборники, порты, дополнения, мобильные игры и расширенные издания. Первое место заняла Final Fantasy VII Rebirth с оценкой 92 из 100. Второе место досталось игре Animal Well, которая получила 91 балл и стала первой игрой, выпущенной издательством блогера Videogamedunkey. Третье место занял инди-хит Balatro, разработанный одним человеком, с оценкой 96 из 100.

В топ-10 также попали файтинг Tekken 8 (90/100), японская ролевая игра Like a Dragon: Infinite Wealth (89/100), головоломка Lorelei and the Laser Eyes (88/100), ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door (88/100), Persona 3 Reload (87/100), Riven (87/100) и Shin Megami Tensei V: Vengeance (87/100).

Далее в списке расположились qomp2 (87/100), Minishoot' Adventures (87/100), Mullet MadJack (86/100), Unicorn Overlord (86/100), Prince of Persia: The Lost Crown (86/100), Sons of the Forest (86/100), Dragon's Dogma (86/100), 1000xRESIST (85/100), Solium Infernum (85/100) и Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (84/100).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ Дмитрий Плотников
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Джо Байден теряет память по закону Рибо, определил психиатр Василий Шуров
Любопытные факты о домашних животных
Опытные спортсмены рассказали, как правильно сбросить вес
Профилактическая замена трансмиссионной жидкости: защитите свой автомобильмобиль
Китай не добавлял золото в свои резервы второй месяц подряд
Биолог Графодатский рассказал, как в коже мамонта нашли остекленевшие хромосомы
Всем поклонникам Гарри Поттера обязательно нужно приготовить это сливочное пиво
Идеальная чистота воды: рекомендованная частота чистки аквариума
Секреты стойкого макияжа для жирной кожи: советы визажистов
DTF: Final Fantasy VII Rebirth возглавила топ-20 игр 2024 года от Metacritic
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников