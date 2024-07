Названы лучшие видеоигры первой половины 2024 года

DTF: Final Fantasy VII Rebirth возглавила топ-20 игр 2024 года от Metacritic

Видеоигры

Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал рейтинг самых высокооцененных игр за первую половину 2024 года, сообщает игровое издание DTF.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

В рейтинг не включены сборники, порты, дополнения, мобильные игры и расширенные издания. Первое место заняла Final Fantasy VII Rebirth с оценкой 92 из 100. Второе место досталось игре Animal Well, которая получила 91 балл и стала первой игрой, выпущенной издательством блогера Videogamedunkey. Третье место занял инди-хит Balatro, разработанный одним человеком, с оценкой 96 из 100.

В топ-10 также попали файтинг Tekken 8 (90/100), японская ролевая игра Like a Dragon: Infinite Wealth (89/100), головоломка Lorelei and the Laser Eyes (88/100), ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door (88/100), Persona 3 Reload (87/100), Riven (87/100) и Shin Megami Tensei V: Vengeance (87/100).

Далее в списке расположились qomp2 (87/100), Minishoot' Adventures (87/100), Mullet MadJack (86/100), Unicorn Overlord (86/100), Prince of Persia: The Lost Crown (86/100), Sons of the Forest (86/100), Dragon's Dogma (86/100), 1000xRESIST (85/100), Solium Infernum (85/100) и Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (84/100).