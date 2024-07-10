Новое DLC к Elden Ring вызвало ажиотаж вокруг Bloodborne

Премьера DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree привела к неожиданному росту популярности Bloodborne среди владельцев PlayStation 5 и PlayStation 4. Несмотря на отсутствие связи между этими играми, база данных портала TrueTrophies зафиксировала увеличение числа игроков в Bloodborne на 57,77% за последний месяц.
Это явление объясняется "лихорадкой по соулслайкам", когда фанаты жанра ищут похожие проекты после прохождения Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Bloodborne, доступный бесплатно в рамках подписки PS Plus, стал идеальной альтернативой для игроков.
Кроме того, наблюдается рост числа игроков и в Dark Souls III, еще одной игре от FromSoftware, но изменения там были гораздо скромнее — всего на 5,9%, что сделало её 121-й самой популярной игрой на консолях Sony по итогам прошлой отчетной недели.
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