Новое DLC к Elden Ring вызвало ажиотаж вокруг Bloodborne

Рост популярности Bloodborne после выхода DLC к Elden Ring: причины и статистика

Видеоигры

Премьера DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree привела к неожиданному росту популярности Bloodborne среди владельцев PlayStation 5 и PlayStation 4. Несмотря на отсутствие связи между этими играми, база данных портала TrueTrophies зафиксировала увеличение числа игроков в Bloodborne на 57,77% за последний месяц.

Фото: Flickr by Lyncconf Games, CC BY 2.0

Это явление объясняется "лихорадкой по соулслайкам", когда фанаты жанра ищут похожие проекты после прохождения Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Bloodborne, доступный бесплатно в рамках подписки PS Plus, стал идеальной альтернативой для игроков.

Кроме того, наблюдается рост числа игроков и в Dark Souls III, еще одной игре от FromSoftware, но изменения там были гораздо скромнее — всего на 5,9%, что сделало её 121-й самой популярной игрой на консолях Sony по итогам прошлой отчетной недели.