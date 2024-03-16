Согласно отчету от Digital Bros, Assetto Corsa 2 выйдет после 30 июня 2024 года

Assetto Corsa 2 не выйдет до лета 2024 года

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Выпуск Assetto Corsa 2 не будет осуществлен к 30 июня 2024 года, в отличие от предварительных анонсов Digital Bros. Эта информация появилась в последнем финансовом отчете компании, однако в документе не было ни слова о новом проекте от Kunos Simulazioni.

Фото: flickr.com by EWASDWA is licensed under CC BY 2.0

Согласно отчету, во второй половине текущего финансового года не запланировано крупных релизов. Ранее было заявлено о выпуске Assetto Corsa 2 весной 2024 года, однако, вероятно, по неизвестным причинам произошла внутренняя задержка.

Также из этого же документа стало известно, что игра Crime Boss: Rockay City выйдет в Steam в июне 2024 года, хотя конкретная дата пока не установлена, и это произойдет после окончания периода эксклюзивности в Epic Games Store.

Последний финансовый отчет Digital Bros оказался неутешителен: выручка сократилась на 21% по сравнению с предыдущим годом, а убытки за период достигли 6,4 миллиона евро.