Новая технология от Google: SIMA - нейросеть для прохождения игр без вмешательства в исходный код

Google обучил нейросеть успешно проходить видеоигры

0:54 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Google представил новую стадию развития своей нейронной сети SIMA, теперь искусственный интеллект способен проходить видеоигры.

Фото: wikimedia.org by Лиам Хуанг is licensed under CC BY 2.0

Благодаря обучению нейронная сеть способна адаптироваться к различным видеоиграм, включая Goat Simulator 3 и No Man's Sky. Программа не изменяет исходный код игры, а получает информацию от пользователя в текстовом формате и анализирует происходящее на экране. В настоящее время в арсенале сети более 600 навыков, таких как открытие инвентаря или карты, управление транспортом, взаимодействие с объектами и другие, хотя их продолжительность ограничена десятью секундами.

Google надеется, что подобная технология в будущем позволит создавать ИИ, способные распознавать свободную человеческую речь, а не только конкретные команды. Применение нейронной сети при разработке видеоигр пока остается неясным.