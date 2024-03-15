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Новая технология от Google: SIMA - нейросеть для прохождения игр без вмешательства в исходный код

Google обучил нейросеть успешно проходить видеоигры

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Видеоигры

Google представил новую стадию развития своей нейронной сети SIMA, теперь искусственный интеллект способен проходить видеоигры.

Google обучил нейросеть успешно проходить видеоигры
Фото: wikimedia.org by Лиам Хуанг is licensed under CC BY 2.0

Благодаря обучению нейронная сеть способна адаптироваться к различным видеоиграм, включая Goat Simulator 3 и No Man's Sky. Программа не изменяет исходный код игры, а получает информацию от пользователя в текстовом формате и анализирует происходящее на экране. В настоящее время в арсенале сети более 600 навыков, таких как открытие инвентаря или карты, управление транспортом, взаимодействие с объектами и другие, хотя их продолжительность ограничена десятью секундами.

Google надеется, что подобная технология в будущем позволит создавать ИИ, способные распознавать свободную человеческую речь, а не только конкретные команды. Применение нейронной сети при разработке видеоигр пока остается неясным.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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