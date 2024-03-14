The Last Case of Benedict Fox в Game Pass получит обновление до Definitive Edition и выйдет на PlayStation 5 уже 26 марта

Согласно сообщению студии Plot Twist, 26 марта The Last Case of Benedict Fox выйдет на PlayStation 5 в виде расширенного издания. Владельцы версий для ПК (Steam, EGS) и Xbox получат бесплатное обновление до Definitive Edition.
Разработчики обещают ряд улучшений, среди которых:
Разработчики прислушались к отзывам пользователей и журналистов: Plot Twist выпустила обновления, включающие множество исправлений и дополнений, таких как указатели на карте, переработанная камера и поддержка сверхшироких экранов.
Отметим, что игра The Last Case of Benedict Fox пока не имеет русскоязычной версии. В Definitive Edition пока не объявлено о добавлении новых языков локализации.
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