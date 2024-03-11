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Sony внесла свой вклад в разработку порта Sea of Thieves для PlayStation 5

Sea of Thieves выходит на PlayStation с поддержкой от Sony

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Видеоигры

Sea of Thieves, изначально разработанная студией Rare в качестве эксклюзива для платформы Xbox, теперь готовится к выходу на PlayStation, что является значительным шагом для Rare и Sony.

Sea of Thieves выходит на PlayStation с поддержкой от Sony
Фото: flickr.com by Stefans02 is licensed under CC BY 2.0

Продюсер Rare, Джо Нит, подтвердил участие экспертов из Sony в процессе разработки. Компания не только предоставила необходимую документацию, но и активно сотрудничала, участвуя в рабочих совещаниях и выделяя специалистов для консультаций. Этот процесс начался еще на ранних стадиях разработки, когда о порте еще не было известно.

Выход игры Sea of Thieves на PlayStation станет значимым событием для Rare, так как это первый случай за 40 лет существования студии, когда их игра появится на консоли Sony.

Необходимо отметить, что ожидания по выпуску Sea of Thieves на PlayStation 5 действительно высоки, что подтверждается первым местом в топе предзаказов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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